בבלי
מבזק שיא חסר תקדים

זינוק של 145%: כך נשבר שיא כל הזמנים בהרשמה תפקידי יום הבחירות

55 אלף נרשמו כמפקחי טוהר הבחירות • זינוק של 145% לעומת הבחירות הקודמות | שיא חסר תקדים בהיענות הציבור (בארץ)

דוד קליין בבלי
הצבעה בבחירות בישראל
הצבעה בבחירות בישראל | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

14:13
דיווח:

עד לאחר הבחירות: בבית הלבן שוקלים לדחות את ההסלמה עם איראן

סוכנות רויטרס מדווחת כי הבית הלבן מעוניין למנוע הסלמה צבאית משמעותית עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה • החשש: פגיעה בתוצאות הרפובליקנים

ישראל גרוס
13:58
בבלי

פרו מנתקת יחסים דיפלומטיים עם איראן

פרו הודיעה על ניתוק יחסים דיפלומטיים עם איראן בשל הסתה לאלימות והסלמת סכסוכים במזרח התיכון. בין הנימוקים: חסימת מצר הורמוז ומניעת ביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

צוות בבלי
13:20
גרסה חריגה מיום הקרב

איזנקוט טוען: הוריתי על תקיפה בסוריה ללא אישור נתניהו

הרמטכ"ל לשעבר טוען שלא הצליח ליצור קשר עם ראש הממשלה לאחר הפלת מטוס F-16 • החליט על דעת עצמו על תקיפת מטרות סוריות ואיראניות | "אמירה היסטרית" – תגובה למתקפת נתניהו (פוליטי מדיני)

דוד קליין
13:12
מתיחות בימין

"מהמרים על גורל העם היהודי": ברדוגו במתקפה חריפה על בן גביר ווינטר

איש התקשורת המקורב לנתניהו משבח את סמוטריץ'-פייגלין • מזהיר מפני אובדן השלטון בגלל הפיצול | "פיגוע פוליטי סביב גוטליב" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
12:55
בבלי

הרוג ופצוע בתקיפת כטב"מ ישראלי בנבטיה שבדרום לבנון

כטב"מ ישראלי תקף את שכונת א-רויס בעיר נבטיה שבדרום לבנון. בתקיפה נהרג אדם אחד ונפצע נוסף.

צוות בבלי
12:37
מהפכה בתעשיית היין

המפה החדשה של ישראל: חלוקה לשמונה אזורי יין

משרדי הבריאות והחקלאות משיקים מפה רשמית של אזורי היין בישראל • 8 אזורי על ואזורי משנה לפי מאפייני אקלים וקרקע | מהלך שישנה את פני תעשיית היין (צרכנות)

דוד ישראלי
12:19
הנחיות בחירות

ברגע האחרון: טקס הסכם הגג בשדרות בוטל - נתניהו לא יגיע

משרד המשפטים הורה לבטל את האירוע בהשתתפות ראש הממשלה ושרים • הסכם בהיקף של כמעט 2 מיליארד שקל נדחה | הנחיות הבחירות הכריעו (בארץ)

דוד קליין
12:17
אזהרה בכנס המאבק באלימות

נשיא בית המשפט העליון מזהיר: שיח מילולי קיצוני מוביל לאלימות פיזית

השופט יצחק עמית התריע בכנס מפני התבטאויות קשות של אנשי ציבור ברשתות החברתיות כלפי מערכת המשפט, וקרא למתינות בתקופת הבחירות

דוד קליין
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר