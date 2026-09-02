נשיא בית המשפט העליון מזהיר: שיח מילולי קיצוני מוביל לאלימות פיזית
השופט יצחק עמית התריע בכנס מפני התבטאויות קשות של אנשי ציבור ברשתות החברתיות כלפי מערכת המשפט, וקרא למתינות בתקופת הבחירות
השופט יצחק עמית התריע בכנס מפני התבטאויות קשות של אנשי ציבור ברשתות החברתיות כלפי מערכת המשפט, וקרא למתינות בתקופת הבחירות
סוכנות רויטרס מדווחת כי הבית הלבן מעוניין למנוע הסלמה צבאית משמעותית עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה • החשש: פגיעה בתוצאות הרפובליקניםישראל גרוס
פרו הודיעה על ניתוק יחסים דיפלומטיים עם איראן בשל הסתה לאלימות והסלמת סכסוכים במזרח התיכון. בין הנימוקים: חסימת מצר הורמוז ומניעת ביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.צוות בבלי
הרמטכ"ל לשעבר טוען שלא הצליח ליצור קשר עם ראש הממשלה לאחר הפלת מטוס F-16 • החליט על דעת עצמו על תקיפת מטרות סוריות ואיראניות | "אמירה היסטרית" – תגובה למתקפת נתניהו (פוליטי מדיני)דוד קליין
איש התקשורת המקורב לנתניהו משבח את סמוטריץ'-פייגלין • מזהיר מפני אובדן השלטון בגלל הפיצול | "פיגוע פוליטי סביב גוטליב" (פוליטי מדיני)דוד קליין
כטב"מ ישראלי תקף את שכונת א-רויס בעיר נבטיה שבדרום לבנון. בתקיפה נהרג אדם אחד ונפצע נוסף.צוות בבלי
משרדי הבריאות והחקלאות משיקים מפה רשמית של אזורי היין בישראל • 8 אזורי על ואזורי משנה לפי מאפייני אקלים וקרקע | מהלך שישנה את פני תעשיית היין (צרכנות)דוד ישראלי
משרד המשפטים הורה לבטל את האירוע בהשתתפות ראש הממשלה ושרים • הסכם בהיקף של כמעט 2 מיליארד שקל נדחה | הנחיות הבחירות הכריעו (בארץ)דוד קליין
55 אלף נרשמו כמפקחי טוהר הבחירות • זינוק של 145% לעומת הבחירות הקודמות | שיא חסר תקדים בהיענות הציבור (בארץ)דוד קליין
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