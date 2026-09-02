נשיא בית המשפט העליון מזהיר: שיח מילולי קיצוני מוביל לאלימות פיזית

בבלי

פרו הודיעה על ניתוק יחסים דיפלומטיים עם איראן בשל הסתה לאלימות והסלמת סכסוכים במזרח התיכון. בין הנימוקים: חסימת מצר הורמוז ומניעת ביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.