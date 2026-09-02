בבלי
מבזק אזהרה בכנס המאבק באלימות

נשיא בית המשפט העליון מזהיר: שיח מילולי קיצוני מוביל לאלימות פיזית

השופט יצחק עמית התריע בכנס מפני התבטאויות קשות של אנשי ציבור ברשתות החברתיות כלפי מערכת המשפט, וקרא למתינות בתקופת הבחירות

דוד קליין בבלי
יצחק עמית מתמנה לנשיא
יצחק עמית מתמנה לנשיא | צילום: צילום: דוברות הרשות השופטת
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