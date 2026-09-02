ברגע האחרון: טקס הסכם הגג בשדרות בוטל - נתניהו לא יגיע
משרד המשפטים הורה לבטל את האירוע בהשתתפות ראש הממשלה ושרים • הסכם בהיקף של כמעט 2 מיליארד שקל נדחה | הנחיות הבחירות הכריעו (בארץ)
משרד המשפטים הורה לבטל את האירוע בהשתתפות ראש הממשלה ושרים • הסכם בהיקף של כמעט 2 מיליארד שקל נדחה | הנחיות הבחירות הכריעו (בארץ)
סוכנות רויטרס מדווחת כי הבית הלבן מעוניין למנוע הסלמה צבאית משמעותית עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה • החשש: פגיעה בתוצאות הרפובליקניםישראל גרוס
פרו הודיעה על ניתוק יחסים דיפלומטיים עם איראן בשל הסתה לאלימות והסלמת סכסוכים במזרח התיכון. בין הנימוקים: חסימת מצר הורמוז ומניעת ביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.צוות בבלי
הרמטכ"ל לשעבר טוען שלא הצליח ליצור קשר עם ראש הממשלה לאחר הפלת מטוס F-16 • החליט על דעת עצמו על תקיפת מטרות סוריות ואיראניות | "אמירה היסטרית" – תגובה למתקפת נתניהו (פוליטי מדיני)דוד קליין
איש התקשורת המקורב לנתניהו משבח את סמוטריץ'-פייגלין • מזהיר מפני אובדן השלטון בגלל הפיצול | "פיגוע פוליטי סביב גוטליב" (פוליטי מדיני)דוד קליין
כטב"מ ישראלי תקף את שכונת א-רויס בעיר נבטיה שבדרום לבנון. בתקיפה נהרג אדם אחד ונפצע נוסף.צוות בבלי
משרדי הבריאות והחקלאות משיקים מפה רשמית של אזורי היין בישראל • 8 אזורי על ואזורי משנה לפי מאפייני אקלים וקרקע | מהלך שישנה את פני תעשיית היין (צרכנות)דוד ישראלי
השופט יצחק עמית התריע בכנס מפני התבטאויות קשות של אנשי ציבור ברשתות החברתיות כלפי מערכת המשפט, וקרא למתינות בתקופת הבחירותדוד קליין
55 אלף נרשמו כמפקחי טוהר הבחירות • זינוק של 145% לעומת הבחירות הקודמות | שיא חסר תקדים בהיענות הציבור (בארץ)דוד קליין
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