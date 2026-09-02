מבזק גרסה חריגה מיום הקרב

איזנקוט טוען: הוריתי על תקיפה בסוריה ללא אישור נתניהו

הרמטכ"ל לשעבר טוען שלא הצליח ליצור קשר עם ראש הממשלה לאחר הפלת מטוס F-16 • החליט על דעת עצמו על תקיפת מטרות סוריות ואיראניות | "אמירה היסטרית" – תגובה למתקפת נתניהו (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • כ' באלול | 02.09.26 13:20