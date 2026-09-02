עד לאחר הבחירות: בבית הלבן שוקלים לדחות את ההסלמה עם איראן
סוכנות רויטרס מדווחת כי הבית הלבן מעוניין למנוע הסלמה צבאית משמעותית עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה • החשש: פגיעה בתוצאות הרפובליקנים
סוכנות רויטרס מדווחת כי הבית הלבן מעוניין למנוע הסלמה צבאית משמעותית עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה • החשש: פגיעה בתוצאות הרפובליקנים
שלושת בני מרן האדמו"ר שליט"א פרסמו מכתב נרגש לחסידים בארץ ובתפוצות, בו הם קובעים יום תפילה והתעוררות בסליחות הראשונות, עם אמירת כל ספר תהילים וסדר לימוד רצוף • במקביל, אלפי חסידים צפויים להגיע לארץ לקראת ימי הדיןחיים כהן
ראש הממשלה נתניהו הגיע היום למוצב צה"ל בקו הצהוב, קיבל סקירה מהרמטכ"ל ומפקדי השטח והדגיש: "אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה ונמשיך עד להשגת היעדים"אליהו לוי
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הזהיר בעקבות הסנקציות החדשות נגד איראן: "אנחנו אומרים לידידינו ולאויבינו כאחד: אל תעשו עסקים עם המשטר המרושע הזה. אנחנו יודעים מי אתם. אתם יודעים מי אתם. ואם נצטרך, נדאג שתפשטו את הרגל".צוות בבלי
ראש הישיבה במעמד חיזוק בטבריה לקראת ימי הדין: עולם התורה במצב קשה בשל גזירות השלטונות, אך הכוח האמיתי נעוץ בביטחון בהשם יתברך ובהתחזקות רוחנית (חרדים)יהודה פנחסי
כוחות הביטחון תפסו את הרכב ששימש בפריצה האלימה לבית פלסטיני בשבת האחרונה • חשודים ניסו למנוע את התפיסה ויידו אבנים • שניים נעצרואליהו לוי
שר האוצר מחדש את קריאתו לאיחוד כל מפלגות הימין • "מדובר בבלוק טכני, אין צורך בהסכמה על כל נושא" | על סירוב בן גביר: "טעות חמורה"דוד קליין
פרו הודיעה על ניתוק יחסים דיפלומטיים עם איראן בשל הסתה לאלימות והסלמת סכסוכים במזרח התיכון. בין הנימוקים: חסימת מצר הורמוז ומניעת ביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.צוות בבלי
הרמטכ"ל לשעבר טוען שלא הצליח ליצור קשר עם ראש הממשלה לאחר הפלת מטוס F-16 • החליט על דעת עצמו על תקיפת מטרות סוריות ואיראניות | "אמירה היסטרית" – תגובה למתקפת נתניהו (פוליטי מדיני)דוד קליין
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ