בבלי
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עד לאחר הבחירות: בבית הלבן שוקלים לדחות את ההסלמה עם איראן

סוכנות רויטרס מדווחת כי הבית הלבן מעוניין למנוע הסלמה צבאית משמעותית עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה • החשש: פגיעה בתוצאות הרפובליקנים

ישראל גרוס בבלי
עד לאחר הבחירות: בבית הלבן שוקלים לדחות את ההסלמה עם איראן
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16:09
לקיים בנו חכמי ישראל

"אנא עורי נא" - בני האדמו"ר מויז'ניץ בקריאה מיוחדת לרבבות החסידים

שלושת בני מרן האדמו"ר שליט"א פרסמו מכתב נרגש לחסידים בארץ ובתפוצות, בו הם קובעים יום תפילה והתעוררות בסליחות הראשונות, עם אמירת כל ספר תהילים וסדר לימוד רצוף • במקביל, אלפי חסידים צפויים להגיע לארץ לקראת ימי הדין

חיים כהן
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ראש הממשלה נתניהו הגיע היום למוצב צה"ל בקו הצהוב, קיבל סקירה מהרמטכ"ל ומפקדי השטח והדגיש: "אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה ונמשיך עד להשגת היעדים"

אליהו לוי
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בבלי

שר האוצר האמריקאי מאיים: מי שיעשה עסקים עם איראן יפשוט רגל

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הזהיר בעקבות הסנקציות החדשות נגד איראן: "אנחנו אומרים לידידינו ולאויבינו כאחד: אל תעשו עסקים עם המשטר המרושע הזה. אנחנו יודעים מי אתם. אתם יודעים מי אתם. ואם נצטרך, נדאג שתפשטו את הרגל".

צוות בבלי
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14:28
המשך חקירת אירועי השבת בשומרון

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אליהו לוי
14:26
קריאה לאיחוד

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דוד קליין
13:58
בבלי

פרו מנתקת יחסים דיפלומטיים עם איראן

פרו הודיעה על ניתוק יחסים דיפלומטיים עם איראן בשל הסתה לאלימות והסלמת סכסוכים במזרח התיכון. בין הנימוקים: חסימת מצר הורמוז ומניעת ביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

צוות בבלי
13:20
גרסה חריגה מיום הקרב

איזנקוט טוען: הוריתי על תקיפה בסוריה ללא אישור נתניהו

הרמטכ"ל לשעבר טוען שלא הצליח ליצור קשר עם ראש הממשלה לאחר הפלת מטוס F-16 • החליט על דעת עצמו על תקיפת מטרות סוריות ואיראניות | "אמירה היסטרית" – תגובה למתקפת נתניהו (פוליטי מדיני)

דוד קליין
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