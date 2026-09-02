שר האוצר מפציר במפלגות הימין: "אל תיקח סיכונים"

בבלי

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הזהיר בעקבות הסנקציות החדשות נגד איראן: "אנחנו אומרים לידידינו ולאויבינו כאחד: אל תעשו עסקים עם המשטר המרושע הזה. אנחנו יודעים מי אתם. אתם יודעים מי אתם. ואם נצטרך, נדאג שתפשטו את הרגל".