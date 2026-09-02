הגר"ד לנדו: "תלויים רק בבורא עולם, לא בשום פוליטיקאי"
ראש הישיבה במעמד חיזוק בטבריה לקראת ימי הדין: עולם התורה במצב קשה בשל גזירות השלטונות, אך הכוח האמיתי נעוץ בביטחון בהשם יתברך ובהתחזקות רוחנית (חרדים)
ראש הישיבה במעמד חיזוק בטבריה לקראת ימי הדין: עולם התורה במצב קשה בשל גזירות השלטונות, אך הכוח האמיתי נעוץ בביטחון בהשם יתברך ובהתחזקות רוחנית (חרדים)
שלושת בני מרן האדמו"ר שליט"א פרסמו מכתב נרגש לחסידים בארץ ובתפוצות, בו הם קובעים יום תפילה והתעוררות בסליחות הראשונות, עם אמירת כל ספר תהילים וסדר לימוד רצוף • במקביל, אלפי חסידים צפויים להגיע לארץ לקראת ימי הדיןחיים כהן
ראש הממשלה נתניהו הגיע היום למוצב צה"ל בקו הצהוב, קיבל סקירה מהרמטכ"ל ומפקדי השטח והדגיש: "אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה ונמשיך עד להשגת היעדים"אליהו לוי
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הזהיר בעקבות הסנקציות החדשות נגד איראן: "אנחנו אומרים לידידינו ולאויבינו כאחד: אל תעשו עסקים עם המשטר המרושע הזה. אנחנו יודעים מי אתם. אתם יודעים מי אתם. ואם נצטרך, נדאג שתפשטו את הרגל".צוות בבלי
כוחות הביטחון תפסו את הרכב ששימש בפריצה האלימה לבית פלסטיני בשבת האחרונה • חשודים ניסו למנוע את התפיסה ויידו אבנים • שניים נעצרואליהו לוי
שר האוצר מחדש את קריאתו לאיחוד כל מפלגות הימין • "מדובר בבלוק טכני, אין צורך בהסכמה על כל נושא" | על סירוב בן גביר: "טעות חמורה"דוד קליין
סוכנות רויטרס מדווחת כי הבית הלבן מעוניין למנוע הסלמה צבאית משמעותית עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה • החשש: פגיעה בתוצאות הרפובליקניםישראל גרוס
פרו הודיעה על ניתוק יחסים דיפלומטיים עם איראן בשל הסתה לאלימות והסלמת סכסוכים במזרח התיכון. בין הנימוקים: חסימת מצר הורמוז ומניעת ביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.צוות בבלי
הרמטכ"ל לשעבר טוען שלא הצליח ליצור קשר עם ראש הממשלה לאחר הפלת מטוס F-16 • החליט על דעת עצמו על תקיפת מטרות סוריות ואיראניות | "אמירה היסטרית" – תגובה למתקפת נתניהו (פוליטי מדיני)דוד קליין
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