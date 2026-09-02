רפורמה באיחוד האירופי: שירות החוץ עומד בפני פירוק חלקי

בבלי

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט פירט את אמצעי המצור על איראן: "אם נשבית את חברות התעופה האיראניות - וזה מה שנעשה, אז ייכנסו אליה הרבה פחות אספקה וסיוע. הם לא באמת מקבלים תמיכה כספית ישירה מרוסיה. לגבי הסינים - הם קונים נפט איראני. אבל נותרו רק כ-30 מיליון חביות נפט איראני שנמצאות כעת בים. גם המלאי הזה ייגמר".