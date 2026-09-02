ההילולא למרן תתקיים ללא הפרדה? יהודה אבידן משיב ליועמ"שית
מנכ"ל המשרד לשירותי דת משיב במכתב חריף לדרישה לדחות את כנס מרן • "הלכנו לקראתכם וקיבלנו זיגזג" | "למה דווקא אירוע תורני נדחה?" (חדשות חרדים)
מנכ"ל המשרד לשירותי דת משיב במכתב חריף לדרישה לדחות את כנס מרן • "הלכנו לקראתכם וקיבלנו זיגזג" | "למה דווקא אירוע תורני נדחה?" (חדשות חרדים)
זרם ההשקעות הזרות הישירות הגיע לשיא היסטורי של 26.2 מיליארד דולר • ישראל במקום 8 ב-OECD והשלישית ביחס לתמ"ג | עסקת וויז הענקית הובילה את הזינוק (כלכלה)דוד ישראלי
פעוט איבד הכרה בדירתו לאחר שבלע חתיכת ספוג שחסמה את דרכי הנשימה • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה והצליחו להוציא את הגוף הזר • המומחים מזהירים: חפצים קטנים מהווים סכנת חנק ממשית לילדיםיאיר טל
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט פירט את אמצעי המצור על איראן: "אם נשבית את חברות התעופה האיראניות - וזה מה שנעשה, אז ייכנסו אליה הרבה פחות אספקה וסיוע. הם לא באמת מקבלים תמיכה כספית ישירה מרוסיה. לגבי הסינים - הם קונים נפט איראני. אבל נותרו רק כ-30 מיליון חביות נפט איראני שנמצאות כעת בים. גם המלאי הזה ייגמר".צוות בבלי
הרכב השופטים מעלה קושי בסמכותו הבלעדית של סולברג להכריע • הליכוד וגוש הימין-חרדים עתרו נגד איסור דיווח מהקלפיות | הצעת פשרה שתעביר את ההחלטה לגוף פוליטי (פוליטי מדיני)דוד קליין
ברוך דיין האמת: המשגיח הגאון רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל, מראשי מוסדות אור גאון ומשגיח ישיבת אוצרות התורה, הלך לעולמו בשנות החמישים לחייו | מתלמידיו המובהקים של הגר"ב אזרחי זצ"ל | העמיד אלפי תלמידים בתורה ומוסר | פרטים על מסע ההלוויה יפורסמו בהמשךחיים כהן
לאחר סערה ציבורית ומחאת הקהילה היהודית, הרשויות בבודפשט הזיזו מסלול הפגנה שתוכננה להתקיים בכניסה לאירועי "שבוע בתי הכנסת" ו"שוק הטשולנט" • הרב הראשי להונגריה: "נחצה קו אדום מסוכן כאשר מחאה אנטי-ישראלית מגיעה במכוון אל תוככי אירוע יהודי"אריה לוי
צרפת וגרמניה מובילות יוזמה להעברת סמכויות לנציבות ולהפחתת תקציב • על רקע ביקורת על תפקוד שירות החוץ והמחלוקות בנושא ישראלישראל גרוס
בוועידת ynet סירב שר הביטחון ישראל כץ להכחיש באופן מפורש טענות על בגידה באירועי השביעי באוקטובר, בעקבות דברי שרה נתניהו על נוכחותו המוקדמת של יאיר גולן בזירה; ראש הממשלה הכחיש את הטענות בתוקףדוד קליין
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