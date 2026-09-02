בבלי
מבזק שיא השקעות זרות

הכלכלה הישראלית מפתיעה: השקעות זרות זינקו ל-26 מיליארד דולר

זרם ההשקעות הזרות הישירות הגיע לשיא היסטורי של 26.2 מיליארד דולר • ישראל במקום 8 ב-OECD והשלישית ביחס לתמ"ג | עסקת וויז הענקית הובילה את הזינוק (כלכלה)

דוד ישראלי בבלי
בורסת תל אביב
בורסת תל אביב | צילום: צילום: מרים אלסטר/FLASH90
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