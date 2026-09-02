מבזק חשיפה היסטורית לאחר כמעט שני עשורים

ישראל מאשרת: שייטת 13 חיסלה את אדריכל הכור הגרעיני הסורי

לאחר 18 שנה נחשפים פרטי המבצע הנועז: לוחמי השייטת הגיעו דרך הים, התקרבו למרפסת הווילה והחסילו את הגנרל מוחמד סולימאן, איש סודו של אסד והאחראי על הכור הגרעיני והעברת נשק לחיזבאללה

אליהו לוי • בבלי • כ' באלול | 02.09.26 20:24