המטבע האיראני ממשיך לקרוס — סוחרים מתקשים לתמחר סחורות
המטבע האיראני ממשיך בקריסה מהירה. שער הריאל קפץ מ-2.15 מיליון לדולר אתמול ל-2.22 מיליון לדולר היום. סוחרים איראנים מתקשים לתמחר סחורות בגלל התנודתיות המסחררת של המטבע.
המטבע האיראני ממשיך בקריסה מהירה. שער הריאל קפץ מ-2.15 מיליון לדולר אתמול ל-2.22 מיליון לדולר היום. סוחרים איראנים מתקשים לתמחר סחורות בגלל התנודתיות המסחררת של המטבע.
דובר צה"ל הודיע כי מחר (יום ה') ייערך תרגיל צבאי במרחב חטיבות אפרים ומנשה, החל משעות הבוקר ועד הצהריים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
רעידת אדמה בדגל התורה: האם גפני ומקלב בדרך להדחה? | פגישת עסקני אגודת ישראל - פוצצה בצעקות | ח"כ ביטון לועג לגפני ומצהיר: חוק גיוס לפני הרכבת ממשלה | 6 עריקים חרדים נלכדו בנתב"ג - רגע לפני המראה | הרב מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו - ונפטר (מעייריב)איצלה כץ
יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' הבהיר כי סיעתו לא תצטרף לקואליציה שלא תעביר חוק שירות לפני השבעתה • דחה ניסיונות לפירוק המפלגה ושיבוץ חבריה ברשימות אחרות • חדאד: "נדרוש את תיק הביטחון עבור וינטר ומשרד הסברה בעל תקציב משמעותי"דוד קליין
בעקבות פנייה של פרקליטו של יאיר נתניהו, נאספים חומרים בטענה כי עיתונאי חשף את מקום הימצאומשה כץ
לאחר 18 שנה נחשפים פרטי המבצע הנועז: לוחמי השייטת הגיעו דרך הים, התקרבו למרפסת הווילה והחסילו את הגנרל מוחמד סולימאן, איש סודו של אסד והאחראי על הכור הגרעיני והעברת נשק לחיזבאללהאליהו לוי
השופט פלקס קבע כי העותרים הציגו תמונה מעוותת ולא גילו עובדות מהותיות, והטיל עליהם הוצאות משפטדוד ישראלי
משרד הבריאות האיראני דיווח כי 18 בני אדם נהרגו ו-108 נוספים נפצעו בתקיפות האמריקאיות שבוצעו אתמול באיראן.צוות בבלי
מפקחי פיצו"ח פשטו על מחסן באזור התעשייה עטרות • נתפסו מוצרי חלב, יוגורטים וגבינות ממקור לא ידוע | המשאיות כבר היו מוכנות להפצה (בארץ)יאיר טל
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ