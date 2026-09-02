צה"ל יערוך מחר תרגיל במרחב חטיבות אפרים ומנשה

הצהרה מפורטת

יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' הבהיר כי סיעתו לא תצטרף לקואליציה שלא תעביר חוק שירות לפני השבעתה • דחה ניסיונות לפירוק המפלגה ושיבוץ חבריה ברשימות אחרות • חדאד: "נדרוש את תיק הביטחון עבור וינטר ומשרד הסברה בעל תקציב משמעותי"