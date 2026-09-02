בבלי
מבזק בבלי

צה"ל יערוך מחר תרגיל במרחב חטיבות אפרים ומנשה

דובר צה"ל הודיע כי מחר (יום ה') ייערך תרגיל צבאי במרחב חטיבות אפרים ומנשה, החל משעות הבוקר ועד הצהריים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

צוות בבלי בבלי
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21:16
בבלי

המטבע האיראני ממשיך לקרוס — סוחרים מתקשים לתמחר סחורות

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צוות בבלי
20:50
חדשות עם קנייטש

כולם נגד כולם: דרמה ב'דגל התורה' - סוער גם ב'אגודת ישראל' | מעייריב

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20:47
הצהרה מפורטת

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דוד ישראלי
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בבלי

איראן: 18 הרוגים ו-108 פצועים בתקיפות האמריקאיות

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פשיטה בעטרות

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מפקחי פיצו"ח פשטו על מחסן באזור התעשייה עטרות • נתפסו מוצרי חלב, יוגורטים וגבינות ממקור לא ידוע | המשאיות כבר היו מוכנות להפצה (בארץ)

יאיר טל
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