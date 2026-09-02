בבלי
מבזק היערכות ביטחונית מוגברת

צה"ל מתכונן לתרחיש של ירי מחודש מאיראן על רקע ההסלמה עם ארה"ב

מערכת הביטחון מגבירה דריכות בצל המתיחות בין וושינגטון לטהרן • בנק מטרות עודכן ותוכניות הגנה והתקפה הושלמו • שר הביטחון כ"ץ: "ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום עם ארה"ב"

אליהו לוי בבלי
ירי טילי יירוט לעבר טילים איראניים, אילוסטרציה
ירי טילי יירוט לעבר טילים איראניים, אילוסטרציה | צילום: צילום: אייל מרגולין\פלאש90
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23:34
מסע הלווייה כואב

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המונים ליוו למנוחות את המשגיח הגאון הרב מאיר פדידה זצ"ל • הבן הקריא קטעים מרטיטים מהצוואה: 'הכול מושלם בדקי דקויות' | מעמד המחילה שזעק הקהל פה אחד (דיין האמת)

חיים כהן
21:39
בבלי

צה"ל יערוך מחר תרגיל במרחב חטיבות אפרים ומנשה

דובר צה"ל הודיע כי מחר (יום ה') ייערך תרגיל צבאי במרחב חטיבות אפרים ומנשה, החל משעות הבוקר ועד הצהריים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

צוות בבלי
21:16
בבלי

המטבע האיראני ממשיך לקרוס — סוחרים מתקשים לתמחר סחורות

המטבע האיראני ממשיך בקריסה מהירה. שער הריאל קפץ מ-2.15 מיליון לדולר אתמול ל-2.22 מיליון לדולר היום. סוחרים איראנים מתקשים לתמחר סחורות בגלל התנודתיות המסחררת של המטבע.

צוות בבלי
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חדשות עם קנייטש

כולם נגד כולם: דרמה ב'דגל התורה' - סוער גם ב'אגודת ישראל' | מעייריב

רעידת אדמה בדגל התורה: האם גפני ומקלב בדרך להדחה? | פגישת עסקני אגודת ישראל - פוצצה בצעקות | ח"כ ביטון לועג לגפני ומצהיר: חוק גיוס לפני הרכבת ממשלה | 6 עריקים חרדים נלכדו בנתב"ג - רגע לפני המראה | הרב מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו - ונפטר (מעייריב)

איצלה כץ
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הצהרה מפורטת

וינטר מציב תנאי: לא ניכנס לממשלה ללא גיוס חרדים

יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' הבהיר כי סיעתו לא תצטרף לקואליציה שלא תעביר חוק שירות לפני השבעתה • דחה ניסיונות לפירוק המפלגה ושיבוץ חבריה ברשימות אחרות • חדאד: "נדרוש את תיק הביטחון עבור וינטר ומשרד הסברה בעל תקציב משמעותי"

דוד קליין
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בעקבות פנייה של פרקליטו של יאיר נתניהו, נאספים חומרים בטענה כי עיתונאי חשף את מקום הימצאו

משה כץ
20:24
חשיפה היסטורית לאחר כמעט שני עשורים

ישראל מאשרת: שייטת 13 חיסלה את אדריכל הכור הגרעיני הסורי

לאחר 18 שנה נחשפים פרטי המבצע הנועז: לוחמי השייטת הגיעו דרך הים, התקרבו למרפסת הווילה והחסילו את הגנרל מוחמד סולימאן, איש סודו של אסד והאחראי על הכור הגרעיני והעברת נשק לחיזבאללה

אליהו לוי
20:21
פסק דין בבית המשפט המחוזי

בית המשפט דחה עתירה נגד לשכת עורכי הדין: "חוסר ניקיון כפיים"

השופט פלקס קבע כי העותרים הציגו תמונה מעוותת ולא גילו עובדות מהותיות, והטיל עליהם הוצאות משפט

דוד ישראלי
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