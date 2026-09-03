בבלי
מבזק מזג האוויר

ירידה בטמפרטורות לסוף השבוע: חזרה לממוצע העונתי והקלה בעומסי החום

לאחר יום חמישי נעים, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות ביום שישי ובשבת קודש עם חזרה לממוצע העונתי והקלה ניכרת בעומסי החום | מזג אוויר נאה צפוי בסוף השבוע | התחזית המפורטת

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עץ רימונים, אתמול
עץ רימונים, אתמול | צילום: צילום: מיכאל גלעדי/Flash90
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מבזקים נוספים

08:27
בבלי

איראן תקפה בכווית למרות שארה"ב לא תקפה באיראן

צבא כווית דיווח כי סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר מערכות ההגנה האוויריות במדינה פעלו ליירוט מתקפת טילים וכטב"מים. התקיפה האיראנית מגיעה למרות שארה"ב לא תקפה הלילה בשטח איראן.

צוות בבלי
00:36
בבלי

עימות אלים בכפר אל מועייר: צה"ל ירה לעבר מסיתים - זוהו פגיעות

כוחות צה"ל אבטחו הערב כניסה של שוטרי מחוז ש"י ואזרח לכפר אל מועייר בחטיבת בנימין, לצורך החזרת בעלי חיים שנגנבו מישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, כאשר מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוח הגיב בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום, וזוהו פגיעות. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. צה"ל מתחקר את האירועים המקדימים ואת ניהול האירוע.

צוות בבלי
23:34
מסע הלווייה כואב

"מחול לך, מחול לך": בנו היחיד של הגר"מ פדידה הקריא בבכי את צוואת אביו

המונים ליוו למנוחות את המשגיח הגאון הרב מאיר פדידה זצ"ל • הבן הקריא קטעים מרטיטים מהצוואה: 'הכול מושלם בדקי דקויות' | מעמד המחילה שזעק הקהל פה אחד (דיין האמת)

חיים כהן
23:12
היערכות ביטחונית מוגברת

צה"ל מתכונן לתרחיש של ירי מחודש מאיראן על רקע ההסלמה עם ארה"ב

מערכת הביטחון מגבירה דריכות בצל המתיחות בין וושינגטון לטהרן • בנק מטרות עודכן ותוכניות הגנה והתקפה הושלמו • שר הביטחון כ"ץ: "ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום עם ארה"ב"

אליהו לוי
21:39
בבלי

צה"ל יערוך מחר תרגיל במרחב חטיבות אפרים ומנשה

דובר צה"ל הודיע כי מחר (יום ה') ייערך תרגיל צבאי במרחב חטיבות אפרים ומנשה, החל משעות הבוקר ועד הצהריים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

צוות בבלי
21:16
בבלי

המטבע האיראני ממשיך לקרוס — סוחרים מתקשים לתמחר סחורות

המטבע האיראני ממשיך בקריסה מהירה. שער הריאל קפץ מ-2.15 מיליון לדולר אתמול ל-2.22 מיליון לדולר היום. סוחרים איראנים מתקשים לתמחר סחורות בגלל התנודתיות המסחררת של המטבע.

צוות בבלי
20:50
חדשות עם קנייטש

כולם נגד כולם: דרמה ב'דגל התורה' - סוער גם ב'אגודת ישראל' | מעייריב

רעידת אדמה בדגל התורה: האם גפני ומקלב בדרך להדחה? | פגישת עסקני אגודת ישראל - פוצצה בצעקות | ח"כ ביטון לועג לגפני ומצהיר: חוק גיוס לפני הרכבת ממשלה | 6 עריקים חרדים נלכדו בנתב"ג - רגע לפני המראה | הרב מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו - ונפטר (מעייריב)

איצלה כץ
20:47
הצהרה מפורטת

וינטר מציב תנאי: לא ניכנס לממשלה ללא גיוס חרדים

יו"ר מפלגת 'עמך ישראל' הבהיר כי סיעתו לא תצטרף לקואליציה שלא תעביר חוק שירות לפני השבעתה • דחה ניסיונות לפירוק המפלגה ושיבוץ חבריה ברשימות אחרות • חדאד: "נדרוש את תיק הביטחון עבור וינטר ומשרד הסברה בעל תקציב משמעותי"

דוד קליין
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