ירידה בטמפרטורות לסוף השבוע: חזרה לממוצע העונתי והקלה בעומסי החום
לאחר יום חמישי נעים, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות ביום שישי ובשבת קודש עם חזרה לממוצע העונתי והקלה ניכרת בעומסי החום | מזג אוויר נאה צפוי בסוף השבוע | התחזית המפורטת
לאחר יום חמישי נעים, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות ביום שישי ובשבת קודש עם חזרה לממוצע העונתי והקלה ניכרת בעומסי החום | מזג אוויר נאה צפוי בסוף השבוע | התחזית המפורטת
צבא כווית דיווח כי סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר מערכות ההגנה האוויריות במדינה פעלו ליירוט מתקפת טילים וכטב"מים. התקיפה האיראנית מגיעה למרות שארה"ב לא תקפה הלילה בשטח איראן.צוות בבלי
כוחות צה"ל אבטחו הערב כניסה של שוטרי מחוז ש"י ואזרח לכפר אל מועייר בחטיבת בנימין, לצורך החזרת בעלי חיים שנגנבו מישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, כאשר מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוח הגיב בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום, וזוהו פגיעות. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. צה"ל מתחקר את האירועים המקדימים ואת ניהול האירוע.צוות בבלי
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דובר צה"ל הודיע כי מחר (יום ה') ייערך תרגיל צבאי במרחב חטיבות אפרים ומנשה, החל משעות הבוקר ועד הצהריים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
המטבע האיראני ממשיך בקריסה מהירה. שער הריאל קפץ מ-2.15 מיליון לדולר אתמול ל-2.22 מיליון לדולר היום. סוחרים איראנים מתקשים לתמחר סחורות בגלל התנודתיות המסחררת של המטבע.צוות בבלי
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