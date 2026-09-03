בבלי
מבזק הסכמה בין הצדדים

בג"ץ מעביר את ההכרעה בעתירת הליכוד לוועדת הבחירות המרכזית

בתום הדיון בעתירה, הצדדים קיבלו את המלצת השופטים והסכימו כי מליאת ועדת הבחירות תכריע בפנייה שהובילה לעתירה • דיון המשך נקבע לתחילת ספטמבר

דוד קליין בבלי
נועם סולברג
נועם סולברג | צילום: צילום: חיים גולדברג, פלאש 90
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11:41
פסק דין דרמטי

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אליהו לוי
11:38
בבלי

נציג חמינאי קורא לחתוך כבלי אינטרנט תת-ימיים במצר הורמוז

חסין שריעתמדארי, נציג המנהיג העליון של איראן ועורך העיתון כיהאן, קרא במאמר מערכת למשמרות המהפכה לחתוך את כבלי הסיבים האופטיים העוברים מתחת למצר הורמוז. לטענתו, פגיעה בכ-7 מערכות הכבלים העיקריות עלולה לשבש את האינטרנט העולמי ולפגוע ביותר מ-80% מהתקשורת המסחרית, הבנקאית והצבאית. שריעתמדארי קרא להשתמש בכך כמנוף לחץ וטען שזו "זכות מוסלמית".

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משה כץ
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דוד ישראלי
11:25
במהלך המשדר המיוחד

דרעי: "מי הסנהדרין שתקבע מי יישב וילמד ומי ילך לצבא?" | האופוזיציה רועשת

"התורה לא ניתנה רק לעילויים": יו"ר ש"ס אריה דרעי התייצב באולפן 'קול ברמה', תקף את יוזמות הפוליטיקאים לחוק הגיוס והתייחס למאבק על החינוך החרדי ולעיכוב שכר המורים | באופוזיציה הגיבו במתקפה חזיתית

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בבלי

צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון עזה

כוחות צה"ל זיהו היום (ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

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בית שאן: נעצר בחשד להצתה

בן 65: הצית קרטונייה במרכז מסחרי וגרם לנזק של עשרות אלפי שקלים

גבר תושב בית שאן הוצת קרטונייה בחניון מרכז מסחרי • הנזק: עשרות אלפי שקלים • נתפס לאחר בדיקת תיעוד מצלמות האבטחה

יאיר טל
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