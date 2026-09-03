מעצר ראשון בפרשת האלימות בכפר קוסרה: בן 19 מהשומרון נחקר

בבלי

חסין שריעתמדארי, נציג המנהיג העליון של איראן ועורך העיתון כיהאן, קרא במאמר מערכת למשמרות המהפכה לחתוך את כבלי הסיבים האופטיים העוברים מתחת למצר הורמוז. לטענתו, פגיעה בכ-7 מערכות הכבלים העיקריות עלולה לשבש את האינטרנט העולמי ולפגוע ביותר מ-80% מהתקשורת המסחרית, הבנקאית והצבאית. שריעתמדארי קרא להשתמש בכך כמנוף לחץ וטען שזו "זכות מוסלמית".