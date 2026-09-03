מעצר ראשון בפרשת האלימות בכפר קוסרה: בן 19 מהשומרון נחקר
המפקדה הבין-ארגונית והשב"כ עצרו תושב שומרון בן 19 בחשד למעורבות באירוע האלים שהתרחש בשבת האחרונה • החשוד הועבר לחקירה והמשטרה תבקש הארכת מעצר • צוותי החקירה ממשיכים באיסוף ראיות
המפקדה הבין-ארגונית והשב"כ עצרו תושב שומרון בן 19 בחשד למעורבות באירוע האלים שהתרחש בשבת האחרונה • החשוד הועבר לחקירה והמשטרה תבקש הארכת מעצר • צוותי החקירה ממשיכים באיסוף ראיות
השופט שניידר קבע שהמילה 'עבריין' אינה מטאפורה • פלג ישלם 18 אלף שקל פיצוי ועוד 11 אלף הוצאות | פסיקה שמגדירה את גבולות חופש הביטוי (חוק ומשפט)יהודה פנחסי
תחקיר: משמרות המהפכה העבירו אזהרה דרמטית לוושינגטון באוגוסט • לחץ אמריקני הוביל לדחיית מבצע ישראלי • קצינים איראניים בכירים נצורים במתקן תת-קרקעיאליהו לוי
חסין שריעתמדארי, נציג המנהיג העליון של איראן ועורך העיתון כיהאן, קרא במאמר מערכת למשמרות המהפכה לחתוך את כבלי הסיבים האופטיים העוברים מתחת למצר הורמוז. לטענתו, פגיעה בכ-7 מערכות הכבלים העיקריות עלולה לשבש את האינטרנט העולמי ולפגוע ביותר מ-80% מהתקשורת המסחרית, הבנקאית והצבאית. שריעתמדארי קרא להשתמש בכך כמנוף לחץ וטען שזו "זכות מוסלמית".צוות בבלי
שר האוצר סמוטריץ' צפוי לחתום ביום ראשון על צו להפחתת מס הבלו • המחיר החדש ייכנס לתוקף בחצות שבין ראשון לשני • ליטר בנזין צפוי לרדת מ-8.25 ש"ח ל-7.75 ש"חדוד ישראלי
בתום הדיון בעתירה, הצדדים קיבלו את המלצת השופטים והסכימו כי מליאת ועדת הבחירות תכריע בפנייה שהובילה לעתירה • דיון המשך נקבע לתחילת ספטמברדוד קליין
"התורה לא ניתנה רק לעילויים": יו"ר ש"ס אריה דרעי התייצב באולפן 'קול ברמה', תקף את יוזמות הפוליטיקאים לחוק הגיוס והתייחס למאבק על החינוך החרדי ולעיכוב שכר המורים | באופוזיציה הגיבו במתקפה חזיתיתדוד קליין
כוחות צה"ל זיהו היום (ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
גבר תושב בית שאן הוצת קרטונייה בחניון מרכז מסחרי • הנזק: עשרות אלפי שקלים • נתפס לאחר בדיקת תיעוד מצלמות האבטחהיאיר טל
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