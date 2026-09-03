שר הביטחון מאיים: תקיפה איראנית תסיר כל מגבלה על תגובת ישראל

הפסק שמסעיר את בקנדה

לאחר שהתופעה חדרה לקהילה היהודית, פרסמו עשרות רבנים מכתב חריג: "מדובר בנטילת נפש לכל דבר" • נקבע כי לא תיערך הלוויה ולא תוקצה חלקת קבורה במקומות הקהילתיים • "מי שמבצע זאת נחשב כרוצח, ומי שמסייע עובר על איסור חמור"