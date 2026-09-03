בבלי
מבזק הצהרה חריפה במשרד הביטחון

שר הביטחון מאיים: תקיפה איראנית תסיר כל מגבלה על תגובת ישראל

שר הביטחון ישראל כ"ץ בטקס לקראת ראש השנה: הלחץ על איראן עלול לדחוף למהלכי ייאוש • "נפגע בכל התשתיות ונחזיר את איראן לתקופת האבן" • צה"ל ערוך לכל תרחיש

אליהו לוי בבלי
שר הביטחון מאיים: תקיפה איראנית תסיר כל מגבלה על תגובת ישראל
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

14:18
הפסק שמסעיר את בקנדה

ועד הרבנים בטורונטו: מי שיסיים את חייו בהמתת חסד לא יזכה לקבורה אצלנו

לאחר שהתופעה חדרה לקהילה היהודית, פרסמו עשרות רבנים מכתב חריג: "מדובר בנטילת נפש לכל דבר" • נקבע כי לא תיערך הלוויה ולא תוקצה חלקת קבורה במקומות הקהילתיים • "מי שמבצע זאת נחשב כרוצח, ומי שמסייע עובר על איסור חמור"

חיים כהן
14:13
התפתחויות פוליטיות

כמעט רשמי: המגעים להעברת גוטליב לעוצמה יהודית בשלב מתקדם

המגעים בין ראש הממשלה לשר בן גביר בנושא צירוף חברת הכנסת טלי גוטליב לרשימת עוצמה יהודית מתקדמים, ונותרו פרטים טכניים בלבד • הליכוד נותן אור ירוק למהלך • בן גביר הציב אולטימטום: "אם רוצים את המהלך - יש לבצעו מיד"

דוד קליין
14:00
בבלי

ישראל תמסור ללבנון אסיר לבנוני כ"מחווה של רצון טוב"

ערוצים לבנוניים מדווחים כי ישראל תמסור ללבנון בזמן הקרוב את האסיר מאלכ כמאל ע'אזי דרך מעבר א-נאקורה, כ"מחווה של רצון טוב". ע'אזי, בן 20, נעלם באזור עין עטא-ראשיא באוקטובר 2025 לאחר שיצא להתאמן. מאוחר יותר התברר שהוא נחטף והועבר לישראל.

צוות בבלי
13:47
מתיחות בזירה הצפונית

התקיפה האיראנית קרובה מתמיד: חיזבאללה מנסה לגרור את טהרן למלחמה

טהרן מאיימת בתגובה קשה אם ישראל תמשיך בפעילות ברכס שבו מסתתרים לוחמי משמרות המהפכה • שר הביטחון כ"ץ: תקיפה איראנית תשחרר את ישראל מכל מגבלה • בגורמי ביטחון: חיזבאללה מנסה להרחיב את המערכה לאחר המכה הקשה שספג

אליהו לוי
13:28
מהמלחמה באוקראינה

תיעוד מטורף מהקוקפיט: טייס אוקראיני יירט טיל שיוט רוסי ברגעים אחרונים

חיל האוויר האוקראיני פרסם תיעוד נדיר מהקוקפיט: טייס קרב הצליח לנטרל טיל שיוט רוסי שניות בודדות לפני שהיה עלול להיפגע | היירוט בוצע בגובה נמוך במיוחד באמצעות טיל ישן משנות ה-70

אריה לוי
13:21
בית המשפט התערב

הם ניסו לעקוץ את הבית של הזקן, האחיין עצר את זה בזמן   

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי סעיף ביטול סטנדרטי בצוואתו של קשיש ערירי שנפטר בגיל 93 נכלל בשגגה. השופטת הורתה למחוק אותו, קבעה שהבית יישאר בידי האחיין המסור, וחייבה את שאר היורשים בהוצאות (משפט)

יהודה פנחסי
13:14
אסון הטבע בנפאל

חמישה פילים נסחפו עשרות קילומטרים מנפאל להודו: כך הם שרדו

עדר פילים שכלל שני גורים נסחף בזרמים עוצמתיים שנוצרו בעקבות השיטפונות; אנשי היער פעלו במהירות להצלתם

אריה לוי
12:52
הצצה ראשונית למדינה החרדית

"א בריוו צום ציבור אנ״ש": כשרשות שדות התעופה התחילה לדבר ביידיש

איגרת רשמית של נתב״ג ביידיש עסיסית בדרכה אל בתי הכנסת • אזהרות מפורשות מצווי גיוס וסירים חמים • ברכת ״א גוט געבענטשט יאר״ לטסים | המסמך המלא והמעניין (חדשות חרדים)

חיים כהן
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר