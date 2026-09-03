ניצחון: 'קפה בסמטה' ייסגר בשבתות - אך הסכנה לא נעלמה

בבלי

הנשיא טראמפ הודיע כי היקף זרימת הנפט במצר הורמוז חזר לרמתו הרגילה. שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט מסר כי ביום שני ליווה הצי האמריקאי מיכליות שנשאו למעלה מ-17 מיליון חביות נפט גולמי דרך המצר - כמות גבוהה יותר מזו שעברה במצר לפני פרוץ העימות עם איראן.