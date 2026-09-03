המרחב הלווייני הופך לזירת עימות: ארה"ב וסין מפתחות יכולות תקיפה בחלל
המעצמות מפתחות לוויינים בעלי יכולת תמרון ותקיפה • מומחים צבאיים: פגיעה ברשת הלווייניות תשתק מערכות צבאיות ואזרחיות ברחבי העולם • "אם ההרתעה תיכשל, נילחם וננצח"
המעצמות מפתחות לוויינים בעלי יכולת תמרון ותקיפה • מומחים צבאיים: פגיעה ברשת הלווייניות תשתק מערכות צבאיות ואזרחיות ברחבי העולם • "אם ההרתעה תיכשל, נילחם וננצח"
בית המשפט המחוזי בנוף הגליל פסק בסכסוך שכנים בצפת על שביל ברוחב 1.4 מטר: השכנים יוכלו לבטל את זכות המעבר המשותפת תמורת תשלום של 26,000 שקליםבבלי
מנהיגי עולם התורה והחסידות בארה"ב יתקבלו היום אצל הנשיא טראמפ בלשכה הסגלגלה • בין המשתתפים: האדמו"רים מסאטמר, מבאבוב ומויז'ניץ, והגאון רבי מלכיאל קוטלר • לו"ז מדויק, נהלי אבטחה מחמירים, והשתדלות בענייני השעהדוד קליין
מפקד כנף בחיל האוויר האוקראיני חושף: מחסור חמור בטילי אוויר-אוויר מאלץ טייסים לצאת למשימות מבצעיות כשהם חמושים בתותח הפנימי בלבדבבלי
ראש הממשלה חשף כי במסגרת ההבנות עם לבנון בוצעו פעולות לאיתור שרידי ראשי הקהילה היהודית שנרצחו בשנות ה-80 • בעקבות שיתוף הפעולה הורה על שחרור חמישה אזרחים לבנונים שהתברר כי אינם מעורבים בטרורבבלי
ניתוח מקיף של העימות המתמשך בין וושינגטון לטהראן: מתקיפות נקודתיות ועד לדילמה האסטרטגית של הממשל האמריקאי, תוך בחינת ההשלכות על מדינות האזור ועל מדינת ישראלבבלי
הנשיא טראמפ הודיע כי היקף זרימת הנפט במצר הורמוז חזר לרמתו הרגילה. שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט מסר כי ביום שני ליווה הצי האמריקאי מיכליות שנשאו למעלה מ-17 מיליון חביות נפט גולמי דרך המצר - כמות גבוהה יותר מזו שעברה במצר לפני פרוץ העימות עם איראן.צוות בבלי
באירוע נוסף מוקדם יותר היום (ה'), כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבלים. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
לאחר חודשיים של מחאות, הנהלת בית הקפה הודיעה על סגירה בשבתות • פעילי המאבק מזהירים: המקום ממשיך להוות מוקד שמד מסוכן בימות החול | הסכנה המיסיונרית בעינה עומדת (חדשות חרדים)יאיר טל
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ