בבלי
מבזק משבר בחימוש האווירי

מטוסי F-16 באוקראינה: משימות בלי טילים, רק עם תותח

מפקד כנף בחיל האוויר האוקראיני חושף: מחסור חמור בטילי אוויר-אוויר מאלץ טייסים לצאת למשימות מבצעיות כשהם חמושים בתותח הפנימי בלבד

בבלי בבלי
לוחמים אוקראינים
לוחמים אוקראינים | צילום: צילום: המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה
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פגישה חשובה בוושינגטון

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מנהיגי עולם התורה והחסידות בארה"ב יתקבלו היום אצל הנשיא טראמפ בלשכה הסגלגלה • בין המשתתפים: האדמו"רים מסאטמר, מבאבוב ומויז'ניץ, והגאון רבי מלכיאל קוטלר • לו"ז מדויק, נהלי אבטחה מחמירים, והשתדלות בענייני השעה

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טראמפ: זרימת הנפט במצר הורמוז חזרה לקדמותה

הנשיא טראמפ הודיע כי היקף זרימת הנפט במצר הורמוז חזר לרמתו הרגילה. שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט מסר כי ביום שני ליווה הצי האמריקאי מיכליות שנשאו למעלה מ-17 מיליון חביות נפט גולמי דרך המצר - כמות גבוהה יותר מזו שעברה במצר לפני פרוץ העימות עם איראן.

צוות בבלי
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