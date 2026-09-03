עימות חמוש בין שני גופי הביטחון המרכזיים באוקראינה

בבלי

כלי תקשורת לבנוניים מדווחים כי ישראל תשחרר ללבנון 4 אסירים נוספים בשעות הקרובות - שני סורים ושני לבנוניים. שמותיהם: עלי שור, חוסיין עיאש, אסעד אלחסיכה וויסאם אבראהים א-סמאווי. עד כה שוחרר אסיר אחד. במקביל, לשכת ראש הממשלה הודיעה כי נתניהו הנחה לקדם את איתור והשבת גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור.