נתניהו מנסה לגייס את גבי אשכנזי לליכוד לקראת סגירת הרשימות

בבלי

שר החוץ גדעון סער הודיע כי סוכם על קידום העברת השגרירות של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לירושלים, לצד פתיחת שגרירות ישראלית בקינשאסה. קונגו צפויה להיות המדינה ה-11 שתעביר את שגרירותה לירושלים.