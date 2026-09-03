נתניהו מנסה לגייס את גבי אשכנזי לליכוד לקראת סגירת הרשימות
ראש הממשלה מפעיל לחצים כבדים על הרמטכ"ל לשעבר בניסיון להביאו לקבל שריון ברשימת המפלגה • ראשי ערים פועלים בשליחות ההנהגה • קשריו העסקיים של אשכנזי עם קטאר עשויים להוות נקודת שיח
ראש הממשלה מפעיל לחצים כבדים על הרמטכ"ל לשעבר בניסיון להביאו לקבל שריון ברשימת המפלגה • ראשי ערים פועלים בשליחות ההנהגה • קשריו העסקיים של אשכנזי עם קטאר עשויים להוות נקודת שיח
שר החוץ גדעון סער הודיע כי סוכם על קידום העברת השגרירות של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לירושלים, לצד פתיחת שגרירות ישראלית בקינשאסה. קונגו צפויה להיות המדינה ה-11 שתעביר את שגרירותה לירושלים.צוות בבלי
נתוני משטרת ניו יורק מגלים: פשעי שנאה נגד יהודים עלו ב-8% ומהווים למעלה ממחצית מכלל פשעי השנאה בעיר • משרד המשפטים האמריקני חוקר באופן פעיל את התופעהבבלי
הסוד של קרן עולם התורה והמדיניות הקשוחה | המסר של הגר"ד לנדו לנתניהו | טראמפ פוגש את רבני ארה"ב - בסאטמר מתכוונים לבקש תמיכה עבור עולם התורה בישראל | למרות התנגדות הבכירים - מחירי הדלק צפויים לרדת (מעייריב)איצלה כץ
התנועה מזהירה מפני "מסע נקם" נגד 186 יוצאי השירות שעתרו נגד מינויו, ומבקשת ממנו שלא לממש את זכותו לקבל את זהותםבבלי
סקר 'ישראל היום': מפלגת וינטר מכניסה 4 מנדטים • יהדות התורה 8, ש"ס 7 • איזנקוט מוביל ב-24 מנדטים, הליכוד שני ב-21 • גוש נתניהו 53, גוש האופוזיציה 55דוד קליין
שלושה אנשי מודיעין נפצעו בקייב כאשר פעולה מבצעית הידרדרה לחילופי אש בין שני שירותי הביון המרכזיים במדינה. הנשיא זלנסקי דרש חקירה מיידיתבבלי
השופטים קבעו כי יוצאי השירות שעתרו נגד מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ חייבים לגלות לו את זהותם תוך שבעה ימיםבבלי
מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט לפתוח בבירור משמעתי נגד תנ"צ אריה דורון, לאחר שהתבטא בריאיון נגד יו"ר מפלגת הדמוקרטים • העתירה לבג"ץ הובילה להחלטהבבלי
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