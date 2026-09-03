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מבזק נתונים מדאיגים מארה"ב

פשעי שנאה אנטישמיים בניו יורק: עלייה של 8% בשמונת החודשים הראשונים של השנה

נתוני משטרת ניו יורק מגלים: פשעי שנאה נגד יהודים עלו ב-8% ומהווים למעלה ממחצית מכלל פשעי השנאה בעיר • משרד המשפטים האמריקני חוקר באופן פעיל את התופעה

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פשעי שנאה אנטישמיים בניו יורק: עלייה של 8% בשמונת החודשים הראשונים של השנה
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