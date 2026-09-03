ראש הממשלה בהרמת כוסית: "נפיל את המשטר באיראן - המשימה בהישג יד"

בבלי

כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור שני התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר בלבנון ופועלים לנטרולם. הכוחות השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל ומתחת לקרקע. דובר צה"ל הדגיש כי כל ניסיון פעולה של חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל ייענה בעוצמה, וכי צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון.