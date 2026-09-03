משרד ראש הממשלה פרסם: לוח הזמנים המלא של נתניהו בבוקר ה-7 באוקטובר
הלשכה פרסמה את סדר היום המפורט של ראש הממשלה בשעות הראשונות של המתקפה, מהעדכון הראשון בשעה 06:29 ועד להחלטות הדרמטיות בהערכת המצב המרכזית
הלשכה פרסמה את סדר היום המפורט של ראש הממשלה בשעות הראשונות של המתקפה, מהעדכון הראשון בשעה 06:29 ועד להחלטות הדרמטיות בהערכת המצב המרכזית
כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור שני התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר בלבנון ופועלים לנטרולם. הכוחות השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל ומתחת לקרקע. דובר צה"ל הדגיש כי כל ניסיון פעולה של חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל ייענה בעוצמה, וכי צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון.צוות בבלי
ראש השב"כ במרכז חב"ד העולמי • הגאון רבי יצחק יוסף במירון • חתונות ובר מצוות של אישי ציבור • הזמרים בהקלטות ובאירועים • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבועזיידל'ע
בהרמת כוסית לראש השנה עם פורום המטכ"ל, התייחס ראש הממשלה להישגי מלחמת "חרבות ברזל" והצהיר: "המשטר באיראן נלחם על חייו - אנו נסיר את האיום אחת ולתמיד"בבלי
בפתיחת שנת המשפט התייחס השופט נעם סולברג לחשיבות טוהר הבחירות, הזהיר מפני גורמים המבקשים לסכסך ולפלג, וקרא לשיח מכבד ולחיפוש פשרהבבלי
שר החוץ גדעון סער הודיע כי סוכם על קידום העברת השגרירות של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לירושלים, לצד פתיחת שגרירות ישראלית בקינשאסה. קונגו צפויה להיות המדינה ה-11 שתעביר את שגרירותה לירושלים.צוות בבלי
נתוני משטרת ניו יורק מגלים: פשעי שנאה נגד יהודים עלו ב-8% ומהווים למעלה ממחצית מכלל פשעי השנאה בעיר • משרד המשפטים האמריקני חוקר באופן פעיל את התופעהבבלי
ראש הממשלה מפעיל לחצים כבדים על הרמטכ"ל לשעבר בניסיון להביאו לקבל שריון ברשימת המפלגה • ראשי ערים פועלים בשליחות ההנהגה • קשריו העסקיים של אשכנזי עם קטאר עשויים להוות נקודת שיחבבלי
הסוד של קרן עולם התורה והמדיניות הקשוחה | המסר של הגר"ד לנדו לנתניהו | טראמפ פוגש את רבני ארה"ב - בסאטמר מתכוונים לבקש תמיכה עבור עולם התורה בישראל | למרות התנגדות הבכירים - מחירי הדלק צפויים לרדת (מעייריב)איצלה כץ
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