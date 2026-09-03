שמחת נישואין משולשת: חתונת נכד האדמו"ר מלעלוב עם נכדת האדמו"ר מאופלע
אלפי חסידים משלוש החצרות השתתפו אמש בשמחת הנישואין של נכד האדמו"ר מלעלוב עם נכדת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • השמחה נמשכה עד שעות הלילה המאוחרות
אלפי חסידים משלוש החצרות השתתפו אמש בשמחת הנישואין של נכד האדמו"ר מלעלוב עם נכדת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • השמחה נמשכה עד שעות הלילה המאוחרות
79 שנה אחרי מכתב הסטטוס-קוו: משלחת חריגה של גדולי החסידות בארה"ב הניחה בפני הנשיא כתב אישום כנגד ממשלת ישראל • חמש דרישות נוקבות ובקשה לשליח מיוחד | הפגישה ההיסטורית בחדר הסגלגל (חסידים ואנ"ש)חיים כהן
תשעה שופטים קבעו פה אחד כי נפל פגם מהותי בהליך החקיקה; שמונה מהם קבעו גם כי תוכן החוק פוגע בשוויוןבבלי
כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור שני התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר בלבנון ופועלים לנטרולם. הכוחות השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל ומתחת לקרקע. דובר צה"ל הדגיש כי כל ניסיון פעולה של חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל ייענה בעוצמה, וכי צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון.צוות בבלי
ראש השב"כ במרכז חב"ד העולמי • הגאון רבי יצחק יוסף במירון • חתונות ובר מצוות של אישי ציבור • הזמרים בהקלטות ובאירועים • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבועזיידל'ע
הלשכה פרסמה את סדר היום המפורט של ראש הממשלה בשעות הראשונות של המתקפה, מהעדכון הראשון בשעה 06:29 ועד להחלטות הדרמטיות בהערכת המצב המרכזיתבבלי
בהרמת כוסית לראש השנה עם פורום המטכ"ל, התייחס ראש הממשלה להישגי מלחמת "חרבות ברזל" והצהיר: "המשטר באיראן נלחם על חייו - אנו נסיר את האיום אחת ולתמיד"בבלי
בפתיחת שנת המשפט התייחס השופט נעם סולברג לחשיבות טוהר הבחירות, הזהיר מפני גורמים המבקשים לסכסך ולפלג, וקרא לשיח מכבד ולחיפוש פשרהבבלי
שר החוץ גדעון סער הודיע כי סוכם על קידום העברת השגרירות של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לירושלים, לצד פתיחת שגרירות ישראלית בקינשאסה. קונגו צפויה להיות המדינה ה-11 שתעביר את שגרירותה לירושלים.צוות בבלי
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