בבלי
מבזק שמחה בחצרות החסידות

שמחת נישואין משולשת: חתונת נכד האדמו"ר מלעלוב עם נכדת האדמו"ר מאופלע

אלפי חסידים משלוש החצרות השתתפו אמש בשמחת הנישואין של נכד האדמו"ר מלעלוב עם נכדת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • השמחה נמשכה עד שעות הלילה המאוחרות

הרשי גוטמן בבלי
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע
שמחת בית לעלוב - מודז'יץ - אופלע | צילום: צילום: שוקי לרר
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