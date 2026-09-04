לוחמי משמר הגבול סיכלו ניסיון פיגוע דקירה בשער שכם
מחבל בן 33 ניסה לתקוף לוחמים בסכין סמוך לשער שכם בעיר העתיקה • הכוחות פעלו במהירות ונטרלו אותו • נפצע אחד קל פונה לשערי צדק
מחבל בן 33 ניסה לתקוף לוחמים בסכין סמוך לשער שכם בעיר העתיקה • הכוחות פעלו במהירות ונטרלו אותו • נפצע אחד קל פונה לשערי צדק
כוחות צה"ל מחטיבת שומרון בהכוונת השב"כ השלימו מבצע שארך 48 שעות בשכם ובכפרים הסמוכים. במהלך המבצע נעצרו יותר מ-10 מבוקשים, תוחקרו עשרות חשודים ונסרקו מאות איתורים. הכוחות השמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה, והחרימו נשקים, אקדחים ותחמושת. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ביהודה ושומרון.צוות בבלי
מפגש נדיר בחדר הסגלגל: האדמו"רים מסאטמר, מויז'ניץ ומבאבוב, הגאון רבי מלכיאל קוטלר ועוד רבנים נועדו עם הנשיא וסגנו • הנשיא התרגש מתפילת "הנותן תשועה למלכים" וביקש להזמין את חתנו • האחים מסאטמר שוחחו ביניהם לראשונה זה שנים רבותחיים כהן
כוחות צה"ל זוהו ירי לעברם מזרחית לקו הצהוב בצפון רצועת עזה. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל תקף במרחב בתגובה. דובר צה"ל הגדיר את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, והדגיש כי צה"ל רואה בחומרה את ניסיונות ארגוני הטרור לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.צוות בבלי
אלפי חסידים משלוש החצרות השתתפו אמש בשמחת הנישואין של נכד האדמו"ר מלעלוב עם נכדת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • השמחה נמשכה עד שעות הלילה המאוחרותהרשי גוטמן
79 שנה אחרי מכתב הסטטוס-קוו: משלחת חריגה של גדולי החסידות בארה"ב הניחה בפני הנשיא כתב אישום כנגד ממשלת ישראל • חמש דרישות נוקבות ובקשה לשליח מיוחד | הפגישה ההיסטורית בחדר הסגלגל (חסידים ואנ"ש)חיים כהן
תשעה שופטים קבעו פה אחד כי נפל פגם מהותי בהליך החקיקה; שמונה מהם קבעו גם כי תוכן החוק פוגע בשוויוןבבלי
כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור שני התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר בלבנון ופועלים לנטרולם. הכוחות השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל ומתחת לקרקע. דובר צה"ל הדגיש כי כל ניסיון פעולה של חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל ייענה בעוצמה, וכי צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון.צוות בבלי
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