בבלי
מבזק ניסיון תקיפה בעיר העתיקה

לוחמי משמר הגבול סיכלו ניסיון פיגוע דקירה בשער שכם

מחבל בן 33 ניסה לתקוף לוחמים בסכין סמוך לשער שכם בעיר העתיקה • הכוחות פעלו במהירות ונטרלו אותו • נפצע אחד קל פונה לשערי צדק

משה כץ בבלי
לוחמי משמר הגבול סיכלו ניסיון פיגוע דקירה בשער שכם
צילום: צילום: דוברות המשטרה
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