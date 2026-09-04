דם יהודי אינו הפקר: 6.4 מיליון שקל פיצוי לשוטרת שנדקרה
בית המשפט המחוזי בירושלים פסק פיצוי היסטורי לשוטרת שנדקרה בכפר קאסם, וקבע כי הרשות הפלסטינית אחראית בשל תשלומי תגמול למשפחות מחבלים (בארץ)
בית המשפט המחוזי בירושלים פסק פיצוי היסטורי לשוטרת שנדקרה בכפר קאסם, וקבע כי הרשות הפלסטינית אחראית בשל תשלומי תגמול למשפחות מחבלים (בארץ)
צה"ל ושב"כ חיסלו ביום חמישי האחרון בחאן יונס את מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי החמאס במרחב רפיח. בתקופה האחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. כמו כן, קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. צה"ל מסר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי דיווחה כי בשעה 3:30 לפנות בוקר התקדם כוח של מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל, בסיוע כטב"מים ישראליים, בניסיון לחטוף אחד מפעיליו בח'אן יונס. לפי הדיווח, הפעיל נהרג לאחר חילופי אש עם הכוח.צוות בבלי
רשות המים ומשרד האנרגיה מודיעים: מתקני ההתפלה פועלים במלוא התפוקה, המאגרים הארציים מולאו במהלך השבת, והאספקה לכלל האזרחים ולחקלאות נמשכת ללא הגבלה • הטיפול בים בוצע באישור ועדה בין-משרדיתיהודה פנחסי
בית המשפט בעכו גזר עונש מקל יחסית על נאשם שהודה בפריצה כפולה לבית הכנסת "אבני החושן", ריקון קופות צדקה וגניבת ציוד – זאת למרות ארבע הרשעות קודמות ולמרות דרישת התביעה למאסר ממושך (משפט)יהודה פנחסי
בועז גולן, מגיש בערוץ 14, פרסם ביקורת על ראש הממשלה נתניהו בעקבות ריאיון שצפוי להשתדר בליל שבת • "מי שמדבר על סייעתא דשמיא לא יכול לבזות את השבת"דוד קליין
כוחות צה"ל מחטיבת שומרון בהכוונת השב"כ השלימו מבצע שארך 48 שעות בשכם ובכפרים הסמוכים. במהלך המבצע נעצרו יותר מ-10 מבוקשים, תוחקרו עשרות חשודים ונסרקו מאות איתורים. הכוחות השמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה, והחרימו נשקים, אקדחים ותחמושת. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ביהודה ושומרון.צוות בבלי
מחבל בן 33 ניסה לתקוף לוחמים בסכין סמוך לשער שכם בעיר העתיקה • הכוחות פעלו במהירות ונטרלו אותו • נפצע אחד קל פונה לשערי צדקמשה כץ
מפגש נדיר בחדר הסגלגל: האדמו"רים מסאטמר, מויז'ניץ ומבאבוב, הגאון רבי מלכיאל קוטלר ועוד רבנים נועדו עם הנשיא וסגנו • הנשיא התרגש מתפילת "הנותן תשועה למלכים" וביקש להזמין את חתנו • האחים מסאטמר שוחחו ביניהם לראשונה זה שנים רבותחיים כהן
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