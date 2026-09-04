בבלי
מבזק אחרי המשבר במערכת המים

המאגרים התמלאו: סוף למשבר אספקת המים

רשות המים ומשרד האנרגיה מודיעים: מתקני ההתפלה פועלים במלוא התפוקה, המאגרים הארציים מולאו במהלך השבת, והאספקה לכלל האזרחים ולחקלאות נמשכת ללא הגבלה • הטיפול בים בוצע באישור ועדה בין-משרדית

יהודה פנחסי בבלי
מתקן התפלה
מתקן התפלה | צילום: צילום: אייל מרגולין, פלאש 90
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מבזקים נוספים

11:49
בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו מפקד פלוגה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה ב-7 באוקטובר

צה"ל ושב"כ חיסלו ביום חמישי האחרון בחאן יונס את מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי החמאס במרחב רפיח. בתקופה האחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. כמו כן, קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. צה"ל מסר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

צוות בבלי
11:45
בבלי

ג'האד אסלאמי: מיליציות בחיפוי ישראלי ניסו לחטוף פעיל בח'אן יונס - נהרג

הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי דיווחה כי בשעה 3:30 לפנות בוקר התקדם כוח של מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל, בסיוע כטב"מים ישראליים, בניסיון לחטוף אחד מפעיליו בח'אן יונס. לפי הדיווח, הפעיל נהרג לאחר חילופי אש עם הכוח.

צוות בבלי
11:16
למרות הרשעות קודמות

פרץ פעמיים, רוקן קופות צדקה – וקיבל עונש מגוחך

בית המשפט בעכו גזר עונש מקל יחסית על נאשם שהודה בפריצה כפולה לבית הכנסת "אבני החושן", ריקון קופות צדקה וגניבת ציוד – זאת למרות ארבע הרשעות קודמות ולמרות דרישת התביעה למאסר ממושך (משפט)

יהודה פנחסי
10:38
פסק דין תקדימי

דם יהודי אינו הפקר: 6.4 מיליון שקל פיצוי לשוטרת שנדקרה

בית המשפט המחוזי בירושלים פסק פיצוי היסטורי לשוטרת שנדקרה בכפר קאסם, וקבע כי הרשות הפלסטינית אחראית בשל תשלומי תגמול למשפחות מחבלים (בארץ)

יהודה פנחסי
10:31
"מבזה את השבת"

מגיש בערוץ 14 מוחה כנגד ראש הממשלה עקב ראיון איתו שישודר בשבת

בועז גולן, מגיש בערוץ 14, פרסם ביקורת על ראש הממשלה נתניהו בעקבות ריאיון שצפוי להשתדר בליל שבת • "מי שמדבר על סייעתא דשמיא לא יכול לבזות את השבת"

דוד קליין
09:44
בבלי

צה"ל השלים מבצע בשכם: 10 מעצרים והשמדת 30 מחרטות לייצור נשק

כוחות צה"ל מחטיבת שומרון בהכוונת השב"כ השלימו מבצע שארך 48 שעות בשכם ובכפרים הסמוכים. במהלך המבצע נעצרו יותר מ-10 מבוקשים, תוחקרו עשרות חשודים ונסרקו מאות איתורים. הכוחות השמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה, והחרימו נשקים, אקדחים ותחמושת. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ביהודה ושומרון.

צוות בבלי
09:24
ניסיון תקיפה בעיר העתיקה

לוחמי משמר הגבול סיכלו ניסיון פיגוע דקירה בשער שכם

מחבל בן 33 ניסה לתקוף לוחמים בסכין סמוך לשער שכם בעיר העתיקה • הכוחות פעלו במהירות ונטרלו אותו • נפצע אחד קל פונה לשערי צדק

משה כץ
08:53
הַנּוֹתֵן תְּשׁוּעָה לַמְּלָכִים

משלחת היסטורית של גדולי התורה התקבלה אצל נשיא ארה"ב - תיעוד וסיקור מורחב

מפגש נדיר בחדר הסגלגל: האדמו"רים מסאטמר, מויז'ניץ ומבאבוב, הגאון רבי מלכיאל קוטלר ועוד רבנים נועדו עם הנשיא וסגנו • הנשיא התרגש מתפילת "הנותן תשועה למלכים" וביקש להזמין את חתנו • האחים מסאטמר שוחחו ביניהם לראשונה זה שנים רבות

חיים כהן
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