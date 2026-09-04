השר בן גביר הודיע: ח"כ טלי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית

בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו ביום חמישי האחרון בחאן יונס את מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי החמאס במרחב רפיח. בתקופה האחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. כמו כן, קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. צה"ל מסר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.