נעצר במיטתו לאחר שתיעד את עצמו מבצע עבירות תנועה ליד ניידת משטרה
צעיר מלוד תיעד את עצמו רוכב על אופנוע ומבצע עבירות מסוכנות בסמוך לניידת משטרה • פרסם את התיעוד ברשתות החברתיות ונתפס בביתו • נמצאו אצלו פריטי לבוש וחומר חשוד כסם
צעיר מלוד תיעד את עצמו רוכב על אופנוע ומבצע עבירות מסוכנות בסמוך לניידת משטרה • פרסם את התיעוד ברשתות החברתיות ונתפס בביתו • נמצאו אצלו פריטי לבוש וחומר חשוד כסם
לאחר אירוע הדריסה: נקבע כי ההסדרה תתבצע בהתאם לנוהל המוכר • המשטרה הבהירה: אלימות תטופל בנחישותיאיר טל
לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר שישי במרחב קבאטיה חולייה של חמישה מחבלים שתכננה לבצע פיגוע נגד אזרחים וכוחות ביטחון. הפעילות בוצעה בהכוונת השב"כ במסגרת חטיבת מנשה, לאחר מאמץ מודיעיני.צוות בבלי
מחמד אלקאדי פיקד על הפשיטה למוצב סופה בשבעה באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים • חוסל בתקיפה בחאן יונסאליהו לוי
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום בעבירות ביטחון חמורות • בית המשפט הטיל צו איסור פרסום נרחב על פרטי הענייןישראל לוי
השר וסרלאוף הציע מיוזמתו לוותר על מקומו השני לטובת גוטליב • גוטליב: "ראש הממשלה זקוק לעוצמה יהודית שתשמור עליו חזק וימני" • בן גביר: "אין ספק שהיא מהאידיאולוגיות החרוצות ביותר"דוד קליין
שר הביטחון הודיע על השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון לאחר כיבוש רכס עלי טהאר • מנהרות הפיקוד של ארגון הטרור טוהרו • "לא נסוג עד להסרת מלוא האיומים מעל תושבי הגליל"אליהו לוי
צה"ל ושב"כ חיסלו ביום חמישי האחרון בחאן יונס את מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי החמאס במרחב רפיח. בתקופה האחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. כמו כן, קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. צה"ל מסר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי דיווחה כי בשעה 3:30 לפנות בוקר התקדם כוח של מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל, בסיוע כטב"מים ישראליים, בניסיון לחטוף אחד מפעיליו בח'אן יונס. לפי הדיווח, הפעיל נהרג לאחר חילופי אש עם הכוח.צוות בבלי
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