מבזק כנס ההנצחה של מרן זצוק"ל

השופט סולברג: אין בסמכותי לבטל את הנחיית היועמ"שית

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה את פניית ש"ס לבטל את הנחיית היועצת המשפטית שדחתה את הכנס להנצחת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל • "אין לי סמכות בנושא זה"

דוד קליין • בבלי • כ"ב באלול | 04.09.26 15:42