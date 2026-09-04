המגעים בין גנץ לארדן לאיחוד פוליטי קרסו - שתי המפלגות בסכנה
לאחר פגישה נוספת הודיע גנץ כי לא יהיה איחוד עם כחול לבן • במפלגת האחדות: "כחול לבן לא הסכימה לדון בנושאים המהותיים" • שתי המפלגות בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה
לאחר פגישה נוספת הודיע גנץ כי לא יהיה איחוד עם כחול לבן • במפלגת האחדות: "כחול לבן לא הסכימה לדון בנושאים המהותיים" • שתי המפלגות בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה
רבה של בני ברק הגר"ח יצחק אייזיק לנדא הודיע על ביטול המחאה שתוכננה לשבת • גורמים בכירים במשטרה התחייבו לסגור את העסק ברחוב הלחי • התושבים נקראו להישאר ערנייםיאיר טל
פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי בחשד לפעילות עבור גורמי מודיעין זרים | על הפרשה הוטל צו איסור פרסום גורף | בדיווחים זרים צוין שם עיתונאי בעל אזרחות כפולה | עורכת דינו: "היה במצב קשה במתקן שב"כ"משה כץ
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה את פניית ש"ס לבטל את הנחיית היועצת המשפטית שדחתה את הכנס להנצחת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל • "אין לי סמכות בנושא זה"דוד קליין
לוחמי משמר הגבול חיסלו הלילה בשעה 03:45 מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המחבל, אברהים אלהינדי בן 33 תושב בית חנינא במזרח ירושלים, זוהה על ידי הלוחמים שהגיבו במהירות. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון. כשעה לפני ניסיון הפיגוע כתב המחבל בפייסבוק: "נשרף לי הלב. די".צוות בבלי
לאחר אירוע הדריסה: נקבע כי ההסדרה תתבצע בהתאם לנוהל המוכר • המשטרה הבהירה: אלימות תטופל בנחישותיאיר טל
צעיר מלוד תיעד את עצמו רוכב על אופנוע ומבצע עבירות מסוכנות בסמוך לניידת משטרה • פרסם את התיעוד ברשתות החברתיות ונתפס בביתו • נמצאו אצלו פריטי לבוש וחומר חשוד כסםמשה כץ
לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר שישי במרחב קבאטיה חולייה של חמישה מחבלים שתכננה לבצע פיגוע נגד אזרחים וכוחות ביטחון. הפעילות בוצעה בהכוונת השב"כ במסגרת חטיבת מנשה, לאחר מאמץ מודיעיני.צוות בבלי
מחמד אלקאדי פיקד על הפשיטה למוצב סופה בשבעה באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים • חוסל בתקיפה בחאן יונסאליהו לוי
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