בבלי
מבזק בעקבות התערבות המשטרה

המרא דאתרא ביטל את ההפגנה: המשטרה תסגור את העסק שמחלל שבת

רבה של בני ברק הגר"ח יצחק אייזיק לנדא הודיע על ביטול המחאה שתוכננה לשבת • גורמים בכירים במשטרה התחייבו לסגור את העסק ברחוב הלחי • התושבים נקראו להישאר ערניים

יאיר טל בבלי
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגרחי"א לנדא
משטרת ב"ב בביקור חג אצל הגרחי"א לנדא | צילום: צילום: באדיבות המצלם
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15:44
קריסת המגעים לאיחוד

המגעים בין גנץ לארדן לאיחוד פוליטי קרסו - שתי המפלגות בסכנה

לאחר פגישה נוספת הודיע גנץ כי לא יהיה איחוד עם כחול לבן • במפלגת האחדות: "כחול לבן לא הסכימה לדון בנושאים המהותיים" • שתי המפלגות בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה

דוד קליין
15:44
פרשה ביטחונית רגישה

העיתונאי הרוסי שנעלם: הופעל על ידי גורם זר ונעצר בנתב"ג

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי בחשד לפעילות עבור גורמי מודיעין זרים | על הפרשה הוטל צו איסור פרסום גורף | בדיווחים זרים צוין שם עיתונאי בעל אזרחות כפולה | עורכת דינו: "היה במצב קשה במתקן שב"כ"

משה כץ
15:42
כנס ההנצחה של מרן זצוק"ל

השופט סולברג: אין בסמכותי לבטל את הנחיית היועמ"שית

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה את פניית ש"ס לבטל את הנחיית היועצת המשפטית שדחתה את הכנס להנצחת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל • "אין לי סמכות בנושא זה"

דוד קליין
14:24
בבלי

מחבל חוסל בשער שכם לאחר ניסיון פיגוע דקירה

לוחמי משמר הגבול חיסלו הלילה בשעה 03:45 מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המחבל, אברהים אלהינדי בן 33 תושב בית חנינא במזרח ירושלים, זוהה על ידי הלוחמים שהגיבו במהירות. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון. כשעה לפני ניסיון הפיגוע כתב המחבל בפייסבוק: "נשרף לי הלב. די".

צוות בבלי
13:31
בעקבות האירועים בשכונה החדשה

הסדרת חסימות השבת בשכונת הסופרים: נקבע מתווה לפי נוהל גשר הלחי

לאחר אירוע הדריסה: נקבע כי ההסדרה תתבצע בהתאם לנוהל המוכר • המשטרה הבהירה: אלימות תטופל בנחישות

יאיר טל
13:28
אכיפת חוק

נעצר במיטתו לאחר שתיעד את עצמו מבצע עבירות תנועה ליד ניידת משטרה

צעיר מלוד תיעד את עצמו רוכב על אופנוע ומבצע עבירות מסוכנות בסמוך לניידת משטרה • פרסם את התיעוד ברשתות החברתיות ונתפס בביתו • נמצאו אצלו פריטי לבוש וחומר חשוד כסם

משה כץ
12:55
בבלי

דובדבן עצרה 5 מחבלים בקבאטיה שתכננו פיגוע

לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר שישי במרחב קבאטיה חולייה של חמישה מחבלים שתכננה לבצע פיגוע נגד אזרחים וכוחות ביטחון. הפעילות בוצעה בהכוונת השב"כ במסגרת חטיבת מנשה, לאחר מאמץ מודיעיני.

צוות בבלי
12:50
הסרת איום

צה"ל חיסל את מפקד הנוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה

מחמד אלקאדי פיקד על הפשיטה למוצב סופה בשבעה באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים • חוסל בתקיפה בחאן יונס

אליהו לוי
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