שר האוצר האמריקאי: מחיר הנפט עשוי לרדת ל-40-50 דולר לחבית

כנס ההנצחה של מרן זצוק"ל

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה את פניית ש"ס לבטל את הנחיית היועצת המשפטית שדחתה את הכנס להנצחת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל • "אין לי סמכות בנושא זה"