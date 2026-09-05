רכבת עם 300 נוסעים התנגשה במשאית בפולין - ארבעה נפצעו קל
משאית פרצה למסילה בגדנסק והתנגשה ברכבת שנסעה במהירות גבוהה • נהג המשאית ושלושה נוסעים נפצעו קל • חברת הרכבות פרסמה את התיעוד כאזהרה לציבור
משאית פרצה למסילה בגדנסק והתנגשה ברכבת שנסעה במהירות גבוהה • נהג המשאית ושלושה נוסעים נפצעו קל • חברת הרכבות פרסמה את התיעוד כאזהרה לציבור
תת-אלוף במיל' עופר וינטר ומוטי לייטנר נצפו בשיחה במלון וולדורף אסטוריה בשבת. המפגש מעורר השערות על אפשרות לריצה משותפת לכנסתבבלי
כוחות ההצלה בנפאל הצליחו לחלץ עובד סיני שנלכד במנהרה בעומק 225 מטר במשך עשרה ימים, בעקבות אסון טבע קשה שגרם למותם של למעלה מ-1,300 בני אדם ולמאות נעדריםבבלי
מיירט נורה לפני זמן קצר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב רצועת עזה. בחסדי השם אין נפגעים והאירוע מתוחקר. על פי מדיניות לא הופעלו התרעות ביישובים.צוות בבלי
השגריר האמריקני בישראל ביקר בעיירה הפלסטינית תורמוס עיא בעקבות אירועי אלימות וכתובות נאצה שרוססו נגדו • במהלך הביקור תיעד במכשירו הנייד מתיישבים שהגיעו למקום • "מעשים פליליים ומבישים שאינם מייצגים את הציבור בישראל"בבלי
אירוע חריג בשכונת קריית השרון: חשוד חמוש ברובה M16 ירה לעבר כוחות הביטחון שהגיבו באש ונטרלו אותו. מצבו אנוש. תושבים סיפרו על רגעי אימה כשקולות הירי הדהדו ברחובות. במשטרה מעריכים כי אין מדובר באירוע לאומניבבלי
פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף והשבית מכליות נפט במצר הורמוז ובמפרץ עומאן, לאחר שמשמרות המהפכה האיראניים ירו טילים לעבר נושאת מטוסים ומשחתת אמריקניות. הספינות האמריקניות נמלטו ללא נפגעים, וצוותי המכליות קיבלו אזהרה מוקדמת לפנות לפני התקיפהבבלי
שליחי ממשל טראמפ, ויטקוף וקושנר, נחתו במוסקבה. במקביל הודיע הקרמלין כי הנשיא פוטין הנחה את כוחותיו שלא לתקוף בבירת אוקראינה קייב החל מחצות, למשך שלושה ימים.צוות בבלי
צה"ל תקף אמש (שישי) מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לתכנון והכוונת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור רחפן אתמול לעבר כוחות צה"ל במרחב הביטחוני. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול להסרת איומים תוך מחויבות להסכם הפסקת האש.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ