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מיירט נורה בטעות לעבר ירי של כוחות צה"ל ברצועת עזה

מיירט נורה לפני זמן קצר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב רצועת עזה. בחסדי השם אין נפגעים והאירוע מתוחקר. על פי מדיניות לא הופעלו התרעות ביישובים.