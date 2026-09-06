צה"ל החל תרגיל פתע רמטכ"לי לבחינת מוכנות לתרחיש רב-זירתי
בהנחיית הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, הופעל הבוקר (א') תרגיל פתע "עלות השחר 2.0" לבדיקת כוננות ומוכנות המפקדות בצה"ל להתמודדות עם אירוע רב-זירתי מתפרץ ומורכב. התרגיל בוחן את רמת המוכנות למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ועתודות, ותהליכי קבלת החלטות בכלל הדרגים כהכנה לקראת תקופת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים בכלל הפיקודים והזרועות, ומתבצעת הקפצת כוחות ובחינת עתודות. הרמטכ"ל צופה בניהול התרגיל ממצפה הפיקוד העליון ובשטח. צה"ל מדגיש: תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ, אין חשש לאירוע ביטחוני.