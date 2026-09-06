צה"ל תקף בלבנון בתגובה לשיגור רחפני נפץ של חיזבאללה

בבלי

מיירט נורה לפני זמן קצר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב רצועת עזה. בחסדי השם אין נפגעים והאירוע מתוחקר. על פי מדיניות לא הופעלו התרעות ביישובים.