ארה"ב השמידה מכליות נפט איראניות לאחר ירי טילים על ספינות מלחמה
משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר נושאת מטוסים ומשחתת אמריקניות • הספינות נמלטו ללא נפגעים • בתגובה תקפו הכוחות האמריקניים שלוש מכליות נפט באזור מצר הורמוז
משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר נושאת מטוסים ומשחתת אמריקניות • הספינות נמלטו ללא נפגעים • בתגובה תקפו הכוחות האמריקניים שלוש מכליות נפט באזור מצר הורמוז
ארגון הטרור חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון • אחד מהם יורט • צה"ל תקף יעדי טרור בתגובה להפרת הסכם הפסקת האשבבלי
בהנחיית הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, הופעל הבוקר (א') תרגיל פתע "עלות השחר 2.0" לבדיקת כוננות ומוכנות המפקדות בצה"ל להתמודדות עם אירוע רב-זירתי מתפרץ ומורכב. התרגיל בוחן את רמת המוכנות למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ועתודות, ותהליכי קבלת החלטות בכלל הדרגים כהכנה לקראת תקופת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים בכלל הפיקודים והזרועות, ומתבצעת הקפצת כוחות ובחינת עתודות. הרמטכ"ל צופה בניהול התרגיל ממצפה הפיקוד העליון ובשטח. צה"ל מדגיש: תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ, אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
בבית ראש הישיבה הגר"ד לנדו, הוציאו לפני זמן קצר הודעה בקבוצת העדכונים, כי הרב החליט, ששני חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, לא ימשיכו בתפקידם כחברי כנסת בכנסת הבאה | הרב ביקש מיו"ר דגל התורה גפני להמשיך לכהן כיו"ר התנועה הארצית | רעו להנהגה הגרמ"ה הירש, לא הצטרף (חדשות חרדים)חיים כהן
אירוע הירי בשכונת קריית השרון הסתיים במותו של לוחם צה"ל שסבל מפוסט-טראומה. הלוחם ירה לעבר מבנים והבריח תושבים, עד שנוטרל בידי כוחות הביטחון. החקירה שללה רקע לאומני והעלתה את סוגיית הטיפול בלוחמים הסובלים מפגיעות נפשיותבבלי
הערכות מודיעין אמריקניות מצביעות על שינוי בגישת טהרן • המשטר צבר ביטחון עצמי ונחוש להמשיך בעימות לטווח ארוך • גורמי ביטחון בישראל: חשש מצעדי ייאושבבלי
תת-אלוף במיל' עופר וינטר ומוטי לייטנר נצפו בשיחה במלון וולדורף אסטוריה בשבת. המפגש מעורר השערות על אפשרות לריצה משותפת לכנסתבבלי
כוחות ההצלה בנפאל הצליחו לחלץ עובד סיני שנלכד במנהרה בעומק 225 מטר במשך עשרה ימים, בעקבות אסון טבע קשה שגרם למותם של למעלה מ-1,300 בני אדם ולמאות נעדריםבבלי
מיירט נורה לפני זמן קצר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב רצועת עזה. בחסדי השם אין נפגעים והאירוע מתוחקר. על פי מדיניות לא הופעלו התרעות ביישובים.צוות בבלי
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