מול אלפים: שני טייסים נהרגו בהתרסקות מטוס קרב
מטוס קרב דו־מושבי מדגם פאנטום התרסק במהלך תמרון בגובה נמוך במופע השנתי של חיל האוויר היווני • אלפי צופים היו עדים לאסון • לא דווח על נפגעים בקרב הקהל
מטוס קרב דו־מושבי מדגם פאנטום התרסק במהלך תמרון בגובה נמוך במופע השנתי של חיל האוויר היווני • אלפי צופים היו עדים לאסון • לא דווח על נפגעים בקרב הקהל
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