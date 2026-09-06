מבזק "לא מוכן להיכנס בשביל כיסא"

חופש כלכלי: אביר קארה מודיע על פרישה מהמרוץ לכנסת

חבר הכנסת לשעבר אביר קארה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות • המגעים עם בנט וטרופר לא צלחו • "לא מצאתי מסגרת עם הנחישות הדרושה"

דוד קליין • בבלי • כ"ד באלול | 06.09.26 12:08