למרות ההדחה: זה הפנקס שאי אפשר להחרים לגפני ולמקלב | מכתב גלוי

בבלי
מבזק פנקס הנצח

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ראש הישיבה הגר"ד לנדו הודיע על סיום תפקידם של שני חברי הכנסת הוותיקים | מעשה על שר אוצר יהודי מלמד על ההון האמיתי (חדשות חרדים)

דוד קליין בבלי
מקלב, גפני
מקלב, גפני | צילום: צילום: אבשלום ששוני, יונתן סינדל / פלאש 90
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יאיר טל
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