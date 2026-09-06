18 תאי שיגור, אפס אנשי צוות: הדור הבא בלחימה הימית

"לא מוכן להיכנס בשביל כיסא"

חבר הכנסת לשעבר אביר קארה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות • המגעים עם בנט וטרופר לא צלחו • "לא מצאתי מסגרת עם הנחישות הדרושה"