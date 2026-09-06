גם באגודת ישראל: מסתמן הדחות של חברי כנסת ותיקים
אחרי דגל התורה: גם באגודת ישראל שוקלים החלפת נציגים ותיקים • אייכלר, טסלר ובבצ'יק בסימן שאלה • המועמדים להחלפה והשמות שעולים במקומם
אחרי דגל התורה: גם באגודת ישראל שוקלים החלפת נציגים ותיקים • אייכלר, טסלר ובבצ'יק בסימן שאלה • המועמדים להחלפה והשמות שעולים במקומם
סקר כאן חדשות מראה מהפך: גוש נתניהו עם 52 מנדטים לעומת 51 לגוש איזנקוט • הרשימה המשותפת של הנדל וזליכה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים ומקשה על שני הגושיםבבלי
ראש הממשלה פנה לראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' עם הצעה להשתלב במקום השלישי ברשימת הליכוד ולכהן כשר בכיר וסגן ראש ממשלה • דנילוביץ' סירבבבלי
בית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה על התנהלות צה"ל והמדינה בעקבות אירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, והורה על החזרת תושבים שעזבו בתיהם בתוך 14 יוםבבלי
יו"ר ישראל ביתנו הציג את רשימתו לכנסת בכנס בחירות • במקום השני: רפי בן שטרית, שאיבד את בנו בקרב על נחל עוז • ליברמן תקף בחריפות: כל מי שמדבר על פטור ל-30% או ל-4,500 מבני ישיבות, טועה ומטעהבבלי
ג'ארד קושנר, יועצו לשעבר של טראמפ, מסר כי קיימת ממשלה פלסטינית טכנוקרטית חדשה שאינה הרשות הפלסטינית ואינה חמאס. לדבריו, לא ניתן להכניס את הממשלה לעזה כל עוד יש בה נשק. קושנר הוסיף כי "אנחנו מתחילים להבין את היקף המיליטריזציה של עזה - זה מעבר למה שאתם מסוגלים לדמיין". לטענתו, הזרמו כמויות עצומות של סיוע לעזה ושיעור תת-התזונה בה כעת מהנמוכים בעולם. "יש לנו תוכנית לשיקום עזה, הדברים האלה לוקחים זמן" אמר.צוות בבלי
באישון לילה חדר למחלקות עטוי מסיכה וכפפות, התחזה לצוות רפואי וביצע מעשים חמורים בחולים חסרי ישע • בית המשפט: ניצול אמון עיוור (בארץ)יהודה פנחסי
זעם ציבורי חסר תקדים על השינויים ב'דגל התורה' | מנאור שירי ועד נתניהו: כך הגיבה הפוליטיקה הישראלית להדחה | מועצת החכמים הכריעה: לא מדיחים ח"כים מכהנים - אלה השמות החדשים | שעות של חרדה בבעלזא: האדמו"ר פונה לביה"ח | הדלקה של ר' מיילך במירון - והישיבה הליטאית שחגגה את הספר החדש | תיעוד מהסליחות הראשונות בישיבת חברון (מעייריב)איצלה כץ
'אלטרנטיבה לגרמניה' השיגה ניצחון היסטורי במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט • לראשונה מאז 1945 מפלגת ימין קיצוני מובילה בבחירות מדינתיות • דאגה בקרב ארגונים יהודייםבבלי
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