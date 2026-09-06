נתניהו הציע לראש עיר מקום שלישי בליכוד ותפקיד שר

בבלי

ג'ארד קושנר, יועצו לשעבר של טראמפ, מסר כי קיימת ממשלה פלסטינית טכנוקרטית חדשה שאינה הרשות הפלסטינית ואינה חמאס. לדבריו, לא ניתן להכניס את הממשלה לעזה כל עוד יש בה נשק. קושנר הוסיף כי "אנחנו מתחילים להבין את היקף המיליטריזציה של עזה - זה מעבר למה שאתם מסוגלים לדמיין". לטענתו, הזרמו כמויות עצומות של סיוע לעזה ושיעור תת-התזונה בה כעת מהנמוכים בעולם. "יש לנו תוכנית לשיקום עזה, הדברים האלה לוקחים זמן" אמר.