בבלי
מבזק סקרים

סקר חדש: גוש נתניהו חוזר להוביל על איזנקוט

סקר כאן חדשות מראה מהפך: גוש נתניהו עם 52 מנדטים לעומת 51 לגוש איזנקוט • הרשימה המשותפת של הנדל וזליכה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים ומקשה על שני הגושים

בבלי בבלי
מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו
מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו | צילום: צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

22:58
לקראת הבחירות

נתניהו הציע לראש עיר מקום שלישי בליכוד ותפקיד שר

ראש הממשלה פנה לראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' עם הצעה להשתלב במקום השלישי ברשימת הליכוד ולכהן כשר בכיר וסגן ראש ממשלה • דנילוביץ' סירב

בבלי
21:18
"אלימות משולחת-רסן מצד הפורעים"

בג"ץ: התמונה עגומה מאוד – צו להחזרת פלסטינים לבתיהם

בית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה על התנהלות צה"ל והמדינה בעקבות אירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, והורה על החזרת תושבים שעזבו בתיהם בתוך 14 יום

בבלי
21:17
כנס הבחירות של ישראל ביתנו

ליברמן הציג את רשימתו: "לא אקבל שום קריצה לחרדים"

יו"ר ישראל ביתנו הציג את רשימתו לכנסת בכנס בחירות • במקום השני: רפי בן שטרית, שאיבד את בנו בקרב על נחל עוז • ליברמן תקף בחריפות: כל מי שמדבר על פטור ל-30% או ל-4,500 מבני ישיבות, טועה ומטעה

בבלי
21:16
בבלי

קושנר: יש ממשלה פלסטינית חדשה שתנהל את עזה - לא הרשות ולא חמאס

ג'ארד קושנר, יועצו לשעבר של טראמפ, מסר כי קיימת ממשלה פלסטינית טכנוקרטית חדשה שאינה הרשות הפלסטינית ואינה חמאס. לדבריו, לא ניתן להכניס את הממשלה לעזה כל עוד יש בה נשק. קושנר הוסיף כי "אנחנו מתחילים להבין את היקף המיליטריזציה של עזה - זה מעבר למה שאתם מסוגלים לדמיין". לטענתו, הזרמו כמויות עצומות של סיוע לעזה ושיעור תת-התזונה בה כעת מהנמוכים בעולם. "יש לנו תוכנית לשיקום עזה, הדברים האלה לוקחים זמן" אמר.

צוות בבלי
20:35
עם כפפות

התחזה ופגע: 30 חודשי מאסר בפועל לעבריין

באישון לילה חדר למחלקות עטוי מסיכה וכפפות, התחזה לצוות רפואי וביצע מעשים חמורים בחולים חסרי ישע • בית המשפט: ניצול אמון עיוור (בארץ)

יהודה פנחסי
20:25
חדשות עם קנייטש

ש"ס אומרת "לא" להדחות - ב'דגל' מנסים להרגיע את בלפור | מעייריב

זעם ציבורי חסר תקדים על השינויים ב'דגל התורה' | מנאור שירי ועד נתניהו: כך הגיבה הפוליטיקה הישראלית להדחה | מועצת החכמים הכריעה: לא מדיחים ח"כים מכהנים - אלה השמות החדשים | שעות של חרדה בבעלזא: האדמו"ר פונה לביה"ח | הדלקה של ר' מיילך במירון - והישיבה הליטאית שחגגה את הספר החדש | תיעוד מהסליחות הראשונות בישיבת חברון (מעייריב)

איצלה כץ
20:06
תוצאות חסרות תקדים

גרמניה: מפלגת ימין קיצוני גורפת 44% בבחירות מדינתיות

'אלטרנטיבה לגרמניה' השיגה ניצחון היסטורי במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט • לראשונה מאז 1945 מפלגת ימין קיצוני מובילה בבחירות מדינתיות • דאגה בקרב ארגונים יהודיים

בבלי
20:05
עשרות ניידות במקום

ירושלים: ניסיון שוד הסתבך – הקרבן ירה בשודד ופצע אותו קשה

אירוע ירי חריג בגבעת שאול: צעיר בן 19 ניסה לבצע שוד ונפצע קשה לאחר שאחד המעורבים פתח לעברו באש • המשטרה: "מדובר באירוע פלילי"

בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר