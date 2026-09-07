החלטה נפלה בבעלזא: אייכלר יוחלף בשטארק
גורמים בחסידות מתדרכים: סגן השר ישראל אייכלר, המכהן בכנסת מזה שנים רבות, יוחלף ברשימת אגודת ישראל • מי שיחליף אותו: אליקים שטארק, מבכירי החסידות הצעירים
גורמים בחסידות מתדרכים: סגן השר ישראל אייכלר, המכהן בכנסת מזה שנים רבות, יוחלף ברשימת אגודת ישראל • מי שיחליף אותו: אליקים שטארק, מבכירי החסידות הצעירים
בברכת האדמו"ר מבעלזא: סגן השר אייכלר ימשיך כיו"ר תנועת מחזיקי הדת, בעוד אליקים שטארק יכהן כנציג התנועה בכנסת וישולב ברשימת יהדות התורהדוד קליין
לוחמי סיירת גולני חיסלו מחבל חיזבאללה בהיתקלות פנים מול פנים במהלך סריקות במרחב הבופור בדרום לבנון. המחבל ירה לעבר הכוחות מתוך מבנה, והלוחמים השיבו באש וחיסלו אותו. בהיתקלות נפצעו שני לוחמים באורח קל ופונו לטיפול רפואי. בתגובה, תקף צה"ל במרחב מחסני לחימה, מפקדות ותשתיות טרור של חיזבאללה. צה"ל הדגיש כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו.צוות בבלי
משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי לפחות 27 בני אדם נהרגו ו-69 נפצעו בתקיפות ישראליות בלבנון במהלך שלושת הימים האחרונים.צוות בבלי
נשיא ארה"ב פרסם הדמיה של מדים חדשים לחיל החלל, בהשראת סרט קולנוע שהבמאי עצמו תיאר כ"אוטופיה פשיסטית" • גולשים ופרשנים הצביעו על דמיון למדים נאצייםאריה לוי
מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט הגישה את רשימתה המלאה לוועדת הבחירות • ראש השב"כ לשעבר יורם כהן במקום השני, אורית פרקש הכהן במקום השלישי • הרשימה כוללת 25 מועמדיםדוד קליין
רשימת בנט ולפיד הייתה הראשונה להגיש את מועמדיה בפני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג • בחרו באות ב' ההיסטורית • המפלגות החילוניות והחרדיות מתחילות במירוץ לכנסת ה-26דוד קליין
השופטים דחו את העתירה נגד בחירת הרב אברהם דרעי • הרב יורם כהן טען לפגמים בהליך הבחירות | הניצחון נותר על כנו (חדשות חרדים)חיים כהן
החוק החדש חל על תלמידות עד גיל 14 ומעורר מחלוקת חריפה; הקהילה המוסלמית מתכננת לערער לבית המשפט החוקתיישראל גרוס
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