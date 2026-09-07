תרגיל עלות השחר 2.0 - הסתיים היום

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נשיא ארה"ב פרסם הדמיה של מדים חדשים לחיל החלל, בהשראת סרט קולנוע שהבמאי עצמו תיאר כ"אוטופיה פשיסטית" • גולשים ופרשנים הצביעו על דמיון למדים נאציים